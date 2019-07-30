المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ائتمان

قال متعامل إن بنكاً وطنياً لجأ إلى زيادة الحد الائتماني لبطاقته لثلاث سنوات متتالية، على الرغم من اعتراضه على الإجراء، لافتاً إلى أنه تواصل مع البنك، وتقدم بشكوى بهذا الخصوص حتى تسنى له خفضها مرة أخرى.

شاشات

لجأت سلسلة متاجر معروفة إلى وسيلة مبتكرة في الترويج لمنتجات تباع في منافذها، عبر شاشات صغيرة بالقرب من مقابض عربات التسوق، وتعرض بشكل مستمر مقاطع فيديو لعروض المنتجات، أثناء تسوق المستهلكين.

حقائب

دعا مستهلكون مؤسسة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى التشدد في مواصفة الحقائب المدرسية، وذلك نظراً لانتشار حقائب ذات جودة متدنية على نطاق واسع، الأمر الذي يعرضها للتلف بعد شهر واحد فقط من الاستخدام، رغم سعرها المرتفع.

ترويج

طالب مستهلكون بإلزام الشركات والمؤسسات بتوضيح جميع الشروط والأحكام الخاصة بالعروض الترويجية التي تطرحها على السلع والمنتجات في السوق، وإدراجها ضمن العرض، لافتين إلى أنهم يتخذون قرارات شراء خاطئة بناءً على معلومات جزئية وغير واضحة.

إجراءات

لاحظ قراء أن مزودي خدمات الإنترنت والاتصالات يسهّلون إجراءات الحصول على خدماتهم، لكنهم يطيلون ويصعّبون إجراءات إلغائها، كما يشترطون الحضور شخصياً في بعض حالات الإلغاء.

أغذية

طالب مستهلكون الجهات المعنية بالصحة العامة بتكثيف الرقابة على المحال التي تتخصص في بيع المنتجات الغذائية التي توشك على الانتهاء، وتنتشر في بعض المناطق، وذلك بسبب خشيتهم من تلف تلك المنتجات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com