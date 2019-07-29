المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ازدحام

قال ذوو طلبة تخرجوا في مرحلة الثانوية إنهم عانوا أخيراً زيادة حدة الازدحام على مكاتب وزارة التربية والتعليم المخصصة لمعادلة الشهادات، تمهيداً للتقدم للجامعات في الدولة، داعين إلى زيادة عدد الموظفين خلال تلك الفترة، لتسريع إنهاء المعاملات.

فحص

طالب قراء بزيادة عدد نقاط الفحص (التقييم الشامل) للسيارات في مركز تسجيل البرشاء، لافتين إلى الازدحام الكبير، وعدم قبولهم المعاملات الجديدة للمركبات إلا قبل ثلاث ساعات من موعد إغلاق المركز.

ردود

لاحظ قراء أن شركات الاتصالات والبنوك، بدأت أخيراً بإدخال تعديلات على الردود الآلية التي يتلقاها المتعاملون أثناء اتصالاتهم بها، إلا أن المتعاملين يخفقون، في كثير من الأحيان، في الوصول إلى مبتغاهم، بسبب قصور تلك الردود عن الإجابة على جميع الاستفسارات، أو عدم وضوحها.

نقل

استقبل قراء خبر تدشين خط بحري، يصل الشارقة بدبي، بترحيب شديد، معربين عن تفاؤلهم بتراجع حدة الازدحام على الطرق الواصلة بين الإمارتين، فضلاً عن تشجيعه الرحلات السياحية بينهما.

نظافة

دعا مرتادون لمسجد الملك فيصل في الشارقة إلى الاهتمام بشكل أكبر بعمليات النظافة في مرافق المسجد، خصوصاً الأرضيات الرخامية، ومناطق دورات المياه والوضوء، التي يعاني بعضها ضعف مستويات النظافة.

نفايات

استغرب زوّار مراكز تجارية قيام بعض الزوّار بإلقاء النفايات في أرضية مواقف السيارات، في سلوك مستهجن وغير حضاري. وقال بعضهم إن المرور بمواقف تلك المراكز في ساعة متأخرة، يكون فيها معظم السيارات قد غادر، يكشف عن حجم كبير من المخلفات المتروكة!

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com