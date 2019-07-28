تصاريح عمل للذكور ممن هم على إقامة ذويهم في القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البدء بمنح تصاريح العمل للمنشآت الراغبة في تعيين الذكور ممن هم على إقامة ذويهم.

يأتي ذلك، تنفيذاً لقرار أصدره أخيراً وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية. وبموجب التصريح تتسع قاعدة المسموح لهم بالعمل في القطاع الخاص ممن هم على إقامة ذويهم متى استوفوا الشروط المطلوبة للعمل داخل الدولة، بعد أن كان استخراج هذا النوع من تصاريح العمل مقتصراً على الإناث.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، سيف أحمد السويدي، إن القرار جاء في إطار برنامج يستهدف تعزيز استقرار الأسر في الدولة، ومساعدتها على زيادة دخلها الشهري، من خلال تمكين أفرادها من العمل في القطاع الخاص.

وأشار السويدي إلى أن قرار منح الذكور ممن هم على إقامة ذويهم التصاريح للعمل في القطاع الخاص بالتوازي مع عمل الإناث، من شأنه إتاحة المجال أمام منشآت القطاع لتلبية احتياجاتها الوظيفية من المقيمين في داخل الدولة، وتالياً خفض الكلف التشغيلية، خصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ أخيراً، وتم بمقتضاه تخفيض رسم تصاريح عمل ممن هم على إقامة ذويهم.

يذكر أن الرسم الجديد لاستخراج هذا النوع من التصاريح لمدة عامين يبلغ 300 درهم، سواء أكان العامل ماهراً أو محدود المهارة، ولمختلف فئات منشآت القطاع الخاص، ضمن التصنيف الذي تتبعه الوزارة، إذ كان الرسم السابق يراوح بين 300 و5000 درهم، وفقاً لتصنيف المنشأة ومدى مهارة العامل.

وأكد أن «تكاليف إصدار، والموافقة على تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم تقع ضمن مسؤولية المنشآت، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال إلزام العامل المعني بدفع نفقات تشغيله، أو الخصم من أجره مقابل ذلك، وهو الأمر الذي ينسحب على الأنواع الأخرى من تصاريح العمل».

وأوضح السويدي أن «إجراءات استخراج تصريح العمل للذكور ممن هم على إقامة ذويهم هي الإجراءات ذاتها المتبعة لاستخراج مثل هذا النوع من التصاريح، التي لا تخضع لحصة المنشأة (الكوتة)، حيث بإمكان المنشأة التقدم بطلب استخراج هذه التصاريح مباشرة، انطلاقاً من حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات أمام المنشآت الراغبة في تعيين أشخاص ممن هم على إقامة ذويهم».

وقال إن عمل من هم على إقامة ذويهم في القطاع الخاص يسهم أيضاً في استثمار طاقات أفراد المجتمع، بما يزيد من إنتاجية سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيتها.

قنوات التقديم

تتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين قنوات عدة لتقديم طلبات استخراج تصاريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم، وغيرها من التصاريح، من خلال مراكز الخدمة «تسهيل»، أو بشكل ذاتي للمنشآت المشتركة في «نظام تسهيل»، أو عبر التطبيق الذكي للوزارة، المتوافر في متجري «غوغل» و«أبل ستور».