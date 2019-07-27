تعرف إلى عدد المواطنين المتقاعدين خلال 3 أشهر في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

كشف صندوق أبوظبي للتقاعد عن أن عدد المؤمن عليهم الجدد خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 781 مواطناً ومواطنة، فيما تقاعد خلال الفترة نفسها 173 شخصاً، 76% منهم ذكور، مقابل 24% للإناث، بينهم 128 متقاعداً من القطاع الحكومي، و40 من القطاع شبه الحكومي، وأخيراً 5 متقاعدين من القطاع الخاص.

وذكر الصندوق – في تقرير إحصائي أصدره مؤخراً - أن إجمالي عدد المؤمن عليهم في الصندوق حتى نهاية شهر يونيو الماضي، بلغ 88 ألفا و790 شخصاً، بينهم 49 ألفاً و647 مؤمّناً عليهم من الذكور (بنسبة 56٪)، مقابل 39 ألفاً و143 مؤمناً عليهم من الإناث (بنسبة 44٪).

وبلغ إجمالي عدد جهات العمل المشتركة لدى الصندوق حتى نهاية يونيو الماضي، 1306 جهة عمل، بينها 183 في القطاع الحكومي، (بنسبة 14%)، و106 في القطاع شبه الحكومي، (بنسبة 8%)، وألفاً و17 جهة عمل بالقطاع الخاص، (بنسبة 78%).

وأظهر التقرير أن النصيب الأكبر للمؤمن عليهم كان في القطاع الحكومي بإجمالي 58 ألفاً و292 مؤمناً عليهم (بنسبة 66%) من إجمالي عدد المؤمن عليهم في الإمارة، تلاه القطاع شبه الحكومي، إذ بلغ عدد المؤمّن عليهم فيه 22 ألفاً و493 (بنسبة 25%)، فيما بلغ عدد المؤمّن عليهم في القطاع الخاص، 8 آلاف و5 متقاعدين (بنسبة 9%) من إجمالي المؤمّن عليهم.