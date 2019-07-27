الشراكة بين «طرق دبي» و«كريم» تخفض زمن انتظار مركبة الأجرة 70%

المصدر: هنادي أبونعمة – دبي

قال المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي الدكتور يوسف آل علي: «إن تجربة تقديم خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة التابعة للمؤسسة عبر تطبيق كريم أثمرت عن نتائج إيجابية، أهمها انخفاض مدة زمن انتظار المتعاملين لوصول مركبة الأجرة بنسبة 70%»، مؤكداً أن زمن انتظار مركبة الأجرة وصل إلى أقل من أربع دقائق مقارنة بـ12 دقيقة، فضلاً عن زيادة عدد الحجوزات في الأسابيع الماضية، متوقعاً أن يتقلص وقت الانتظار في سبتمبر المقبل إلى ثلاث دقائق عند اكتمال ربط 50% من مركبات الأجرة في دبي بتطبيق «كريم».

وأوضح آل علي لـ«الإمارات اليوم» أن المؤسسة انتهت من تفعيل الحجز عن طريق «كريم» لنحو 2000 مركبة من مركبات أسطولها البالغ عدده 5100 مركبة، على أن يتم استكمال تفعيل الخدمة للمجموع الكلي لمركبات الأجرة العاملة في الإمارة خلال المراحل المقبلة.

وأشار إلى أن الحجز عن طريق التطبيق كان له الأثر الإيجابي على أداء السائقين، وذلك نتيجة استفادتهم من خواص التطبيق في قدرته على تحديد موقع العملاء بدقة، فضلاً عن أن الحجز عن طريقه يضمن التوازن في التوزيع الجغرافي لموقع المركبات.

وفي رده على سؤال حول أهمية التعاون مع «كريم» في تأسيس شركة للحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة والتوجه للاستغناء عن نظام الحجز التابع للهيئة، قال آل علي: «قررت الهيئة الاستفادة من البنية التحتية لنظام الحجز الموجود لدى شركة كريم، بدلاً من العمل على تطوير نظام الحجز التابع للهيئة الذي سيكلف الكثير من الوقت والجهد».

وأضاف: «من الذكاء أن يتم الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في نظام الحجز عبر تطبيق كريم، حيث إنه يوفر كل العناصر المطلوبة لتقديم خدمة الحجز بيسر وسرعة».

وشرح آل علي أن تقديم خدمة مركبات الأجرة تتعدى فكرة وجود تطبيق للحجز، حيث يتطلب التمكن من إدارة وتشغيل نموذج للتاكسي عبر تغطية كل العناصر لعملية الحجز، التي تتضمن توافر تطبيق للسائق وتطبيق آخر للمتعامل وتطبيق ثالث للمشغل، وهي العناصر التي يوفرها نظام الحجز المتوافر الذي طورته شركة «كريم».

وأوضح آل علي أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تهدف من تأسيس الشركة مع «كريم» إلى رفع كفاءة مركبات الأجرة في الإمارة من حيث سهولة ايجاد المركبات وحجزها إلكترونياً، وتقليص الموعد المتوقع لوصول المركبة، إضافة إلى تقديم مميزات للمتعاملين، مثل إمكانية الدفع الإلكتروني المباشر عن طريق التطبيق، وتحديد المسار الأنسب للرحلة وإظهار معلومات المركبة والسائق وإمكانية تقييم الخدمة والسائق.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أطلقت وشركة «كريم»، العلامة التجارية لشركة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة في الإمارة، باسم «هلا». وأعلنت الهيئة أن إطلاق «هلا» يعد حدثاً مهماً في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة و«كريم» التي تهدف إلى تعزيز جهود حكومة دبي في التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً، ومواكبة التحول العالمي في مجال تخطيط النقل في المدن من حيث تسهيل التنقل للأفراد، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة.