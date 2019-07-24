جامعة «تسينغهوا» تمنح محمد بن زايد شهادة «بروفيسور فخرية»

المصدر: بكين ـ وام

منحت جامعة «تسينغهوا الوطنية» الصينية العريقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهادة «بروفيسور فخرية»، تقديراً لدور سموه ومبادراته في دعم العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى تكريس جهوده في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والصين، وتعد الشهادة أعلى وأرقى شهادة تقدمها الجامعة للقادة والرؤساء.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جامعة «تسينغهوا»، إحدى الجامعات البحثية العريقة على مستوى العالم، والتي ترجع بدايات تأسيسها إلى عام 1911.

وتسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شهادة «بروفيسور فخرية» من رئيس الجامعة، تشو يونغ، تقديراً لإنجازات سموه المتميزة في المجالات التعليمية، إضافة إلى تكريس جهوده في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بما تشهده الجامعة من جودة وتميز في البرامج الأكاديمية، وسعيها المتواصل إلى تطوير بحوثها العلمية وتحديثها.

وقال سموه: «سررت بوجودي في هذا الصرح العلمي، الذي تخرجت فيه نخبة العقول من أبناء الصين الصديقة، التي حملت على عاتقها مسؤولية نهضة الشعب الصيني، وتقدمه، ورفعة شأنه بين الأمم».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التقى رئيس الجامعة، بحضور وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، وانغ جو جانغ، وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين الجامعة، ونظيراتها في دولة الإمارات من الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن منح سموه هذه الشهادة الفخرية يأتي تعبيراً عن تقدير الجامعة لدور سموه في دعم البرامج العلمية، وبشكل خاص التي تسعى إلى خدمة الإنسانية في العديد من المجالات.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الأبحاث والدراسات، التي تقوم بها الجامعة، وأهم المبادرات والمشروعات العلمية التي انعكست إيجابياً على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وغيرها من المجالات، ودور الجامعة في تأهيل وتدريب وتخريج القادة والعلماء الصينيين.

• ولي عهد أبوظبي اطلع على الأبحاث والدراسات والمشروعات العلمية في الجامعة.