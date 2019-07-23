اللجنة الوطنية للانتخابات تصدر "دليل الناخب والمرشح"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات "دليل الناخب والمرشح" الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، بهدف تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة تضمن لهم الحفاظ على أصواتهم.

ويمكن الدليل الناخب من الاطلاع على جميع التفاصيل التي تتعلق باختيار أفضل المرشحين لتمثيله في المجلس الوطني الاتحادي، كما يعرف الدليل الحقوق والواجبات لكل من الناخبين والمرشحين، ما يمكن الجميع وخاصة الذين يدخلون تجربة الانتخابات للمرة الأولى، الاطلاع على جوانب العملية الانتخابية كافة.

وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات طارق هلال لوتاه: "تحرص اللجنة الوطنية للانتخابات على تقديم صورة واضحة ومفصلة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وذلك من خلال تقديم كافة المعلومات والإرشادات التي تهم الهيئات الانتخابية سواء الناخبون أو المرشحون، وذلك في سعيها للوصول إلى عملية انتخابية وفق أرقى المعايير العالمية".

وأضاف لوتاه: " إن اللجنة الوطنية للانتخابات تضع هذا الإصدار بين أيدي كافة المعنيين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي تخولهم الحصول على جميع الإجابات الوافية حول كافة الأسئلة التي قد تدور في أذهانهم بشأن أي موضوع من موضوعات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019".

وقد تم تقسيم هذا الإصدار إلى ثلاثة أقسام رئيسة: أولها التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وبرنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد عام 2005، إضافة إلى تسليط الضوء على إدارة العملية الانتخابية وجميع الإجراءات المرتبطة بها.

وثانيها دليل الناخب، ويضم حزمة من الموضوعات التي تهم أعضاء الهيئات الانتخابية، حيث يهدف الدليل إلى إحاطة الناخب بجميع مراحل العملية الانتخابية، وبيان حقوقه القانونية وكيفية الحفاظ على هذه الحقوق، وأيضاً إحاطته بالواجبات والالتزامات التي يتعين عليه الالتزام بها وفقاً للأحكام التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وثالثها دليل المرشح، ويضم حزمة من الموضوعات التي تهم المرشحين، والتي تهدف إلى إحاطة المرشح ووكلائه وقيادات حملته الانتخابية بالقواعد والضوابط القانونية الخاصة بكافة مراحل العملية الانتخابية باعتباره أمراً لازماً لتعظيم فرص نجاحه في الانتخابات.

كما تضمن الدليل تفاصيل الجدول الزمني للدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ما يتيح الفرصة لكل من الناخبين والمرشحين للعودة إليه حال كانت لديهم اي استفسارات حول العملية الإنتخابية.

وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات وتطبيقها الذكي، وبالاتصال هاتفياً على الرقم 600500005 للتحدث إلى موظفي مركز الاتصال الخاص بالانتخابات.

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