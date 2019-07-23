مستشفى راشد ضمن أفضل 10 مراكز في العظام والكسور

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

حصل مستشفى راشد بحسب تقرير لشركة «جونسون آند جونسون» العالمية، على مركز متقدم بين مئات المراكز العالمية المتخصصة في مجال جراحة العظام والكسور، حيث جاء ضمن أفضل 10 مراكز متطورة على مستوى قارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنة بعدد ونوعية وقلة مضاعفات العمليات التي يجريها القسم، والتي تصل إلى 6000 عملية سنوياً، تتعلق بالحوض والعمود الفقري والكسور والمفاصل والمناظير، وغيرها.

وجاءت نتائج التقرير الأخير لشركة «جونسون آند جونسون» العالمية، بعد مقارنات متعددة أجرتها الشركة بين مئات المراكز العالمية، المتخصصة في جراحة العظام والكسور على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا، من حيث عدد العمليات التي يتم إجراؤها ونوعية ودقة العمليات ومضاعفاتها السلبية، والإمكانات المتوافرة في هذه الأقسام.

كما تم اعتماد قسم جراحة العظام والكسور بمستشفى راشد، كمركز معتمد عالمياً لتدريب أطباء العظام من مختلف دول العالم، بعد استيفائه المعايير والشروط والمتطلبات الخاصة بهذا الاعتماد. وقال المدير التنفيذي لمستشفى راشد، الدكتور فهد باصليب، إن هذا الإنجاز العالمي يعكس التقدم والتطور اللذين وصلت إليهما أقسام المستشفى التخصصية، والتي تفوقت على مئات المراكز العالمية المماثلة، مشيراً إلى أهمية هذه الإنجازات، التي تعزز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية بدبي على الخارطة العالمية كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء.

وأشار الدكتور باصليب إلى الاهتمام البالغ، الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتطوير منشآتها الصحية، لتكون مواكبة للتطورات العالمية في الحقل الطبي.