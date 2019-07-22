تقليص تسليم قرارات تمليك المساكن الحكومية من 4 أشهر إلى 5 أيام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تطلق وزارة تطوير البنية التحتية عبر «سيارة السعادة» مبادرة «يايين ولسعادتكم معتنين»، بهدف إصدار قرارات تمليك للمواطنين الحاصلين على مساكن حكومية مرّت سنة ميلادية على تخصيصها.

وتتوجه السيارة إلى إمارة عجمان، مجمع الرقايب (2) السكني، فيلا رقم 27، ابتداء من الغد وحتى الخميس المقبل، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً، لاستقبال الراغبين في الاستفادة من المبادرة.

ودعت مديرة إدارة الإسكان في الوزارة، المهندسة ابتسام محمد السويدي، المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير، إلى الحضور لموقع الحدث للحصول على قرار التمليك، وإحضار المستندات اللازمة (فاتورة كهرباء والمستندات الثبوتية).

وأضافت أن المبادرة التي تستهدف إسعاد مواطني الدولة وتحقيق جودة الحياة، اختصرت الفترة الزمنية للموافقة على تسليم قرار تملك المساكن الحكومية للمواطنين، من 120 يوماً إلى خمسة أيام عمل. كما أشارت إلى أن القانون يسمح للمواطن باستلام قرار تمليك مسكنه بعد مرور عام من تاريخ استلامه شهادة التخصيص، للتأكد من شاغلية المسكن رسمياً، علماً بأن هناك طلبات رُفضت لعدم مرور عام على سكن أصحابها في المساكن الحكومية.

وأفادت السويدي بأن مبادرة «يايين ولسعادتكم معتنين» هدفها الأول هو مساعدة المواطنين من خلال الوصول إليهم في منطقتهم، وتسهيل التقديم للحصول على الخدمة، ورفع نسبة سعادة المواطنين بشكل يفوق توقعاتهم، وفقاً للإجراءات المعمول بها، مشيرة إلى أن «المبادرة تسعى في المقام الأول إلى إدخال السعادة في نفوس المواطنين، خصوصاً كبار المواطنين وأصحاب الهمم وأسر الشهداء، بهدف تقليص إجراءاتهم حتى لا يتم هدر أوقاتهم في انتظار الحصول على الخدمة، علماً بأن قرار التمليك الصادر من الوزارة سيتيح للمواطن التقديم لاستخراج سند ملكية من الجهات المحلية في الإمارة التابع لها».

«سيارة السعادة» تتوجّه إلى مجمع الرقايب «2» السكني، وتستمر حتى الخميس المقبل.