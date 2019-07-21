شرطة أبوظبي: ملكية المركبة الإلكترونية عبر التطبيق الذكي بديلة عن الورقية

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أكدت شرطة أبوظبي أن ملكية المركبة الإلكترونية تغني عن حمل النسخة الورقية التي يحصل عليها السائقون عند تجديد مركباتهم، وكذلك بالنسبة لرخص القيادة، حيث يمكن الحصول على النسخة الإلكترونية من الملكية والرخصة عبر التطبيق الذكي للشرطة.

وقالت شرطة أبوظبي، في ردها على استفسارات قراء وردت إلى «الإمارات اليوم»: «بإمكان الأفراد تثبيت التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي (Abudhabipolice) على هواتفهم المحمولة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية والذكية في القطاعات الشرطية، ويمكن للمتعاملين الاطلاع على بياناتهم المرورية كافة، من بينها بيانات ملكية المركبات الخاصة بهم، ورخص القيادة».

وبينت أن التطبيق يحوي العديد من الخدمات المرورية وتراخيص السائقين، من بينها إمكانية دفع المخالفات المرورية، وشهادة حسن سيرة وسلوك، وشهادة براءة ذمة من المخالفات، وتجديد ملكية المركبة ورخصة القيادة، وتسجيل النقاط السوداء، وغيرها.

وأطلقت شرطة أبوظبي سبع خدمات ذكية جديدة عبر موقعها الإلكتروني، ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات الذكية، التي تعزز إسعاد المتعاملين، وتختصر زمن الخدمة، وسرعة الاستجابة.

وأوضحت أن خدماتها الذكية تستشرف المستقبل في إسعاد المتعاملين، ضمن منظومة «تم» للخدمات الحكومية، التي تديرها هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، لتعزيز واقع التحول الذكي لخدمات الجهات الحكومية في أبوظبي، بهدف توفير جميع الخدمات في منصات رقمية ومراكز خدمة موحدة تسهل للمتعاملين الحصول عليها.

وتشمل الخدمات، التي أطلقتها شرطة أبوظبي: خدمة «إدخال دور جديد» لإدارة تأجير الآليات، بشأن تأجير مركبات مواطني إمارة أبوظبي فئة العمومي (مركبة لكل أسرة) للشركات الإنشائية الأجنبية والمشتركة والعاملة بإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى الشركات العاملة بقطاع النفط، كما تم استحداث خدمتي «تسجيل النقاط السوداء»، وترحيلها إلى رخصة القيادة، و«شراء بدل حجز مركبة» لمديرية المرور والدوريات، حيث يستطيع أصحاب المخالفات المترتبة عليهم حجز شراء مدة الحجز المترتبة على المخالفات، و«خدمة تغيير بيان مركبة» في أبوظبي، التي تشمل أي تعديل يتم على بيانات المركبات، منها تغيير عدد الكراسي، وتغيير رقم المحرك، ويمكن للعميل أن ينجز المعاملة بعد إتمام الفحص الفني، والذي ترسل نتيجته إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودفع رسوم 100 درهم، تسهيلاً وتوفيراً للوقت ولتخفيض الازدحام، وخدمة «إضافة فئة رخصة قيادة»، ويستطيع المتعامل من خلال هذه الخدمة إضافة الفئة التي اجتازها في فحص القيادة، ومن متطلباتها اجتياز اختبار فحص القيادة والهوية الأصلية، وتقدم الخدمة عبر القنوات الرقمية، والخدمتان توفرهما مديرية ترخيص السائقين والآليات.

وأطلقت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي خدمة «حل المشكلات»، وذلك عن طريق الموقع الخاص بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتكون هذه الخدمة متاحة لجميع المقيمين في الإمارة، وذلك بالتسجيل في الموقع عن طريق بطاقة الهوية، ثم اختيار الخدمة لتستقبلها إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، وتحولها إلى الأخصائيين المعنيين، حسب نوع المشكلة، ليتم التواصل مع صاحب المشكلة «لتكون استشارة هاتفية»، أو «يتطلب الحضور الشخصي إلى المركز». أما «طلب استشارة اجتماعية» فتختص بالاستشارات، وتحول للأخصائي المعني، ليتم التواصل مع العميل هاتفياً.

تسديد المخالفات شرط نقل الملكية

وفرت شرطة أبوظبي، العام الماضي، في إطار تبسيط الإجراءات على المتعاملين والاستغناء عن المستندات والوثائق الورقية، خدمة نقل ملكية المركبة إلكترونياً عبر موقعها، وتتضمن إجراءات الحصول على صلاحية نقل الملكية إلكترونياً، مراجعة مراكز سعادة المتعاملين مرة واحدة وتحديد المتعامل رقم «هاتف متحرك»، لاستقبال رسالة نصية من سلطة الترخيص تحمل كود الموافقة، واعتماد عملية البيع لـ«البائع» وأخرى لـ«المشتري» تفيد بالتسجيل.

ويشترط لإنجاز عملية النقل تسديد مخالفات المرور المترتبة على مركبة الشخص الذي يرغب بنقل ملكيتها، والحضورية على رخصة القيادة والمحولة على الرمز المروري للبائع والمشتري، وعدم وجود مركبات منتهية للأخير، وفي حال أو إضافة أو تغيير رهن للمركبة يتم التعامل معها إلكترونياً.