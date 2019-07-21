بلدية دبي: كتابة السعرات الحرارية على الوجبات اختيارية لعامين

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أرجأت بلدية دبي تنفيذ قرارها، الصادر في التاسع من مايو الماضي، بشأن إلزام المؤسسات الغذائية العاملة بالإمارة، ببيان السعرات الحرارية على قائمة كل الأغذية المقدمة في جميع المؤسسات التي تقدم الوجبات المحضرة في دبي، وقررت أن يكون تنفيذ الأمر اختيارياً لمدة عامين. وقالت البلدية في تعميم وجهته، أخيراً، إلى جميع المؤسسات الغذائية بالإمارة، موقع باسم المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة، خالد شريف العوضي: «إن تطبيق إجراء الإعلان عن السعرات الغذائية، سواء في قوائم الطعام المطبوعة أو الرقمية، سيكون اختيارياً من قبل المؤسسات الغذائية، لمدة عامين، يتم بعدها النظر في مدى تطبيقه إلزامياً من عدمه، على ضوء ما يسفر عنه واقع التطبيق العملي له من نتائج».

وذكرت البلدية أن بإمكان المؤسسات الراغبة في الحصول على الإجراءات والأدلة ذات العلاقة بهذا الموضوع، التواصل مع قسم التصاريح والتغذية التطبيقية، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. وكانت البلدية أوضحت، في بيان أصدرته في 19 مايو الماضي، أن قرارها بإلزام المؤسسات الغذائية العاملة بالإمارة ببيان السعرات الحرارية على قائمة كل الأغذية المقدمة في المؤسسات التي تقدم الوجبات المحضرة في دبي، يأتي ضمن جهودها الرامية لتعزيز التوعية بالقيمة الغذائية للوجبات التي يتناولها المستهلكون، وتمكينهم من معرفة المعلومات الخاصة بالأطعمة، لتكون أول جهة محلية تطبق ذلك.

وأكد مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، أن بيان السعرات الحرارية على قائمة الأصناف الغذائية، يدخل ضمن جهود البلدية لحياة صحية أفضل، مشيراً إلى أن تلك الجهود متوافقة مع الأجندة الوطنية للتغذية 2017 – 2021. وقال إن مبادرة بلدية دبي تأتي مع تزايد سرعة نمط الحياة، حيث يلجأ المستهلكون إلى خيارات غذائية غير صحية لسهولة الحصول عليها، لذا حرصت البلدية على تشجيع المؤسسات الغذائية على توفير وجبات متوازنة وصحية، وذلك لتعزيز صحة المجتمع، وإسهاماً منها في حمايته من الأمراض التي قد تسببها الوجبات غير الصحية.

ووفقاً لقرار البلدية الصادر آنذاك، فإن المهلة الأولى ستكون للمطاعم والكافتيريات والمقاهي ذات الأفرع، التي تزيد على خمسة، مع بداية نوفمبر المقبل، أما المرحلة الثانية فستشمل المطاعم ومؤسسات التموين الغذائي والفنادق، وسيكون التطبيق في يناير 2020.

المهلة الأولى ستكون للمطاعم والكافتيريات والمقاهي ذات الأفرع التي تزيد على خمسة، مع بداية نوفمبر المقبل.