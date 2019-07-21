المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

رسائل

اشتكى متعامل مع بنك المشرق تلقيه أكثر من رسالة لكل عملية مصرفية يقوم بإجرائها، ما أصابه بالتشويش والقلق من وجود اختراقات لحساباته.

تغيير

دعا أولياء أمور، وزارة التعليم إلى منح الطلبة فرصة قبل تطبيق ما تقرّه من تغيير في العملية التعليمية، ليتمكنوا وأسرهم من الاستعداد لتداعيات هذه التغييرات، إذ تسبب تغيير مسمى بعض المواد الدراسية، مثل الرياضيات والأحياء في حالة من الارتباك لطلبة الثانوية العامة، الذين يرغبون في الدراسة خارج الدولة.

اللغة

أفاد قراء بأنهم يواجهون مشكلة في التحدث هاتفياً إلى العديد من المؤسسات الخاصة ذات الصلة بالجمهور، إذ إن الردّ الآلي يطلب من المتصل اختيار اللغة المفضلة، وما أن يختار «العربية» حتى يتم تحويله إلى شخص يتحدث بـ«الإنجليزية»، بدعوى عدم وجود من يتحدث باللغة العربية!

نمل

اشتكى أولياء أمور انتشار النمل في «سندباد كلوب» بمدينة «جميرا»، المخصص لألعاب الأطفال، وشاهدوا كمية كبيرة من النمل على الجدران والكراسي، وطلبوا من المسؤولين عن المكان تنظيفها، إلا أن التجاوب كان ضعيفاً.

مساحات

طالب سكان في منطقة الخان بالقرب من بحيرة خالد في الشارقة، البلدية بالاهتمام بالمساحات الخضراء الموجودة على جانبي الطريق وفي الوسط، لأن هذه المساحات متروكة من دون عناية منذ شهور، ما أدى إلى نمو الأعشاب بشكل عشوائي، ووجود مساحات فارغة تماماً من العشب.

«بالوعات»

اشتكى سائقون ارتفاع أغطية فتحات الصرف الصحي عن مستوى الطريق، في أماكن متفرقة من شارع سلطان بن زايد الأول (المرور) في أبوظبي، لما تسببه من إرباك مروري، خصوصاً للسيارات الرياضية والصغيرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com