8 مدد للخدمة تصلح للضم في قانون معاشات أبوظبي الجديد

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

حدد القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، ثمانية أنواع لضم مدد الخدمة للمواطنين المؤمّن عليهم لدى صندوق أبوظبي للتقاعد.

وتشمل هذه الأنواع "مدة الخدمة السابقة في الحكومة المحلية، ومدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية، ومدة الخدمة السابقة في القطاع شبه الحكومي، ومدة الخدمة السابقة في القطاع الخاص، الإضافة إلى إمكانية ضم العسكري المتقاعد مدة خدمته العسكرية السابقة في حال تم طلب ضمها من الجهة العسكرية التابع لها مقدم الطلب، واستلامه مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله، شريطة أن يكون عمله ما بعد التقاعد في جهة مدنية مسجلة لدى الصندوق، وأن يستحق عن فترة عمله لدى الجهة العسكرية مكافأة نهاية خدمة، وألّا يكون مربوطاً له معاش تقاعدي من هذه الجهة".

ووفقاً للقانون الجديد يجوز كذلك ضم مدة الدراسة في المدارس العسكرية بالدولة، بشرط التحاقه بعدها مباشرة بالخدمة العسكرية، كما يُمكن للمواطنين المؤمّن عليهم ضم مدد خدماتهم السابقة عن عملهم لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العاملة خارج إمارة أبوظبي، وكذلك ضم مدد الخدمة السابقة على حصول المؤمن عليه على جنسية الدولة.