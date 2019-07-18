بلدية أبوظبي تنهي استعدادات مسالخها للعيد

المصدر: أبوظبي - وام

أنجزت بلدية أبوظبي استعداداتها في المسالخ التابعة لها لاستقبال الجمهور، وتلبية احتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تطبيقاً للخطة السنوية لرفع جاهزية المسالخ، وتطبيق خطة عيد الأضحى على أكمل وجه.

وكانت الخطة التي تعتمدها نجحت في تقليل الزحام، وتسريع إجراءات الذبح، وتسليم الأضاحي، من خلال تنسيقها مع الشركات المشغلة للمسالخ ومقاول الصيانة وشركات النظافة.

وقال مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، الدكتور سعيد قرواش الرميثي، إن البلدية سعت من خلال التنسيق مع هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف لتأمين أئمة في مساجد المسالخ، لتمكين الجمهور من أداء صلاة العيد في المسلخ. كما سيتم استلام الأضاحي من أصحابها الموجودين في المسلخ قبل صلاة العيد، وتجهيزها عند انتهاء الصلاة مباشرة، تخفيفاً على المضحين، ولتسريع استلامهم لحوم الأضاحي. وأضاف أن مسالخ البلدية تستقبل المضحين بعد الصلاة حتى السابعة والنصف مساء أول أيام العيد، ومن السادسة صباحاً حتى السابعة والنصف مساء بقية أيام العيد في جميع مسالخ مدينة أبوظبي، المتمثلة في مسلخ أبوظبي الآلي، ومسلخ أبوظبي للجمهور في منطقة الميناء، ومسلخ بني ياس، ومسلخ الشهامة، ومسلخ الوثبة.

الدكتور سعيد الرميثي:

• «البلدية سعت لتأمين أئمة في مساجد المسالخ، لتمكين الجمهور من أداء صلاة العيد في المسلخ».