المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

رفض

رفض موظفون في فرع بنك شهير قيام أحد العملاء باستخدام المرحاض، وقالوا إن المراحيض بالبنك للموظفين فقط.

شراء

اشتكى قارئ استقطاع مبالغ من حسابه مقابل شراء أحد البرامج الإلكترونية من دون أن يمر ذلك بالإجراءات المعتادة لعمليات الشراء عبر الإنترنت، مثل طلب تأكيد عملية الشراء.

بنك

قال متعامل مع بنك دبي الإسلامي، إنه يواجه مشكلة في التواصل مع أحد الموظفين، بسبب صعوبة نظام الرد الآلي، وكذلك فترات الانتظار الطويلة التي تمتد لساعات.

عيوب

اشتكى مستهلك رفض متجر للملابس النسائية في مدينة زايد بأبوظبي، إرجاع فستان اشتراه لابنته، وعند تسلمه اكتشف وجود عيوب به، مبيناً أنه راجع المتجر أكثر من مرة وأوضح لهم العيوب، إلا أن إدارة المتجر أصرت على عدم إرجاعه.

مبادرة

أثنى مستهلكون على مبادرة أطلقها أخيراً أحد المراكز المتخصصة في تجارة التجزئة، لاستطلاع الآراء حول تطوير الخدمات المخصصة لأصحاب الهمم، وبما ييسر من ممارستهم لأنشطة التسوق، مطالبين منافذ البيع الأخرى بمبادرات مماثلة.

إنارة

نوّه سكان في منطقة الجرف في عجمان، بإنارة أطراف الشوارع الحديثة بمصابيح تعمل بالحساسات، بعد أن كانت هذه الشوارع من دون إنارة فترة طويلة، الأمر الذي يسهل القيادة في أوقات الظلام.

رسائل

أعرب قراء عن استيائهم من الرسائل الإعلانية المتكررة التي تصل إليهم عبر تطبيق «واتس أب» أو الرسائل النصية لسلع وخدمات لا يحتاجون إليها، مثل العقارات والدورات التدريبية وعمليات التجميل والعملات الرقمية، وغيرها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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