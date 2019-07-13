محمد بن زايد يأمر بتنفيذ مشروعات تنموية في جزر القمر بـ10 ملايين دولار

المصدر: أبوظبي ــ وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنفيذ مشروعات تنموية في جمهورية جزر القمر المتحدة، بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، تتضمن إنشاء 40 وحدة سكنية، وبناء وإعادة تأهيل خمس مدارس، وإنشاء مركز للأمومة والطفولة، وتجهيزه بالمعدات الطبية، وإنشاء وحدة لعلاج مرضى الفشل الكلوي.

وتعزز هيئة الهلال الأحمر، بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهودها لدعم الأوضاع الإنسانية والتنموية في جزر القمر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، تتضمن إنشاء وحدات سكنية، إلى جانب مشروعات أخرى في الصحة والتعليم والمياه والغذاء ومواد الإيواء.

ووصل إلى العاصمة القمرية موروني وفد من هيئة الهلال الأحمر، للإشراف على تنفيذ تلك المشروعات، واستكمال الإجراءات الخاصة بها، بالتنسيق مع السلطات المختصة هناك.

وأكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن تحرك الإمارات تجاه جزر القمر، جاء ضمن مبادرات إنسانية وتنموية عديدة تبنتها الدولة، للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية، وتعزيز سبل الاستقرار والتنمية المنشودة في الدول الشقيقة والصديقة. وقال: «إن هذه المشروعات تجسد حجم العلاقات المتينة بين الإمارات وجزر القمر، والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين، وتعبّر عن عمق الروابط الأزلية بين الشعبين، وتؤكد تضامن القيادة اللامحدود مع الأوضاع الإنسانية للأشقاء، كما تجسد سرعة استجابة الدولة للاحتياجات التنموية في جزر القمر».

وأشار الفلاحي إلى أن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يتابع باهتمام مشروعات الهلال الأحمر حول العالم، خصوصاً تلك التي تترك أثراً مباشراً في استدامة العطاء، ونهضة المجتمعات البشرية. وأضاف: «تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الإمارات كدولة مانحة بنهجها الإنساني والتنموي تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة، واستمراراً لجهودها المتميزة في تعزيز القيم والمبادرات التي تخفف من وطأة المعاناة الإنسانية،

وتساند جهود التنمية في المجتمعات التي تواجه تحديات في الخدمات الحيوية التي تؤثر في حياة الناس ومصائرهم».

وفي محور آخر، أشار الدكتور محمد عتيق الفلاحي إلى أن الهيئة تنفذ مشروعاً لتوفير المياه، من خلال حفر عدد من الآبار، وإنشاء محطات لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية. وفي الجانب الإغاثي، قال: «يتم توزيع 6000 سلة غذائية، يستفيد منها 30 ألف شخص، إضافة إلى توزيع مواد عينية وطرود صحية وملابس واحتياجات منزلية».