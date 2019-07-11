مركز اتصال «طرق دبي» يتلقى 970 ألف مكالمة خلال النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد المكالمات المستلمة في مركز الاتصال 8009090، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 968 ألفاً و752 مكالمة بمعدل استجابة 14 ثانية مقابل المدة المخطط لها وهي 20 ثانية.

وأكدت الهيئة أن تلقي مركز الاتصال ما يقارب الـ970 ألف مكالمة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، يعكس تزايد إقبال الجمهور على التواصل مع المركز، في ظل الجهود الكبيرة والأداء المتميز، التي تبذلها فرق العمل في المركز، والاستجابة السريعة لاحتياجات المتعاملين كافة في زمن قياسي، رغم تعدد الخدمات التي يقدمها.

وقالت إن مركز الاتصال يوفر خدمات إلكترونية عدة، عبر الوسائل التقنية، حيث أنجز 10 آلاف و972 معاملة متعلقة برُخص القيادة والمركبات ودفع المخالفات عبر نظام الرد الآلي، كما أنجز 66 ألفاً و861 معاملة عبر البريد الإلكتروني، بينما وصل عدد المعاملات والاستفسارات عبر «الشات» إلى 89 ألفاً و717 معاملة، فيما بلغ عدد بلاغات نظام (مدينتي)، خلال هذه المدة، 8690 بلاغاً بزيادة 17%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت مع إغلاقها بنسبة 99.7%، موضحة، في السياق ذاته، أن نظام الرد الآلي IVR تم تطويره، بحيث يختار المتعامل اللغة التي يفضل استخدامها بشكل دائم، وأيضاً الخدمة التي يحتاج إليها دوماً، وذلك بدلاً من انتظاره قائمة الخيارات، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد.