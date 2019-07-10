"الموارد البشرية والتوطين" تخفض رسوم 145 خدمة ومعاملة

المصدر: دبي - الامارات اليوم

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق رسوم جديدة مخفضة لـ145 خدمة ومعاملة من بينها 17 خدمة بنسبة تخفيض اجمالية تبلغ 50 % وتصل إلى 94 % و128 معاملة يتم إنجازها من خلال مراكز الخدمة التي تقدم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها وهي مراكز تسهيل وتدبير وتوافق وتوجيه فضلاً عن خدمة تقييم.

ويأتي تطبيق الرسوم الجديدة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتواصل الوزارة بموجب القرار إعفاء المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اعفاء منشآت قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي إن الرسوم الجديدة تأتي في إطار سياسة الحكومة لتعزيز البيئة الحاضنة للمستثمرين ودعم ريادة الاعمال واصحاب العمل من خلال خفض الكلف التشغيلية المتعلقة بتكاليف استقدام وتشغيل العمالة وذلك بالتوازي مع المضي قدما في تمكين الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل وتعزيز فرص توظيفهم في منشآت القطاع الخاص.

وأكد أهمية القرار من حيث تعزيز انتاجية سوق العمل في الدولة عبر تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف العمالة الماهرة التي تمتلك الخبرات والكفاءات وهو الامر الذي يسهم بشكل كبير في رفع نسبة عاملي المعرفة بما ينسجم مع مستهدفات الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021.

وبموجب القرار، تم تخفيض رسم طلب تصريح عمل لمن هم على اقامة ذويهم لمختلف فئات المنشآت من 200 الى 100 درهم بنسبة تخفيض بلغت 50 %.

كما انخفض رسم طلب تصريح العمل من 200 الى 100 درهم بنسبة بلغت 50 %، فيما انخفض رسم اصدار التصريح للعامل الماهر ومدة عامين وكذلك رسم تجديد التصريح بنسبة 50 % ايضا لمختلف فئات المنشآت حيث يبلغ الرسم الحالي لاصدار التصريح وتجديده لمنشآت الفئة الأولى 150 درهما والفئة الثانية المستوى ( أ ) 250 درهما والمستوى ( ب) 500 درهم والمستوى ( ج) 750 درهما والمستوى ( د ) 1000 الف ويبلغ الرسم لمنشآت الفئة الثالية 2500 درهم.