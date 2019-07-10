عامل نظافة بمسجد يعيد مصوغات ذهبية قيمتها 20 ألف درهم لإمرأة

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عامل النظافة في مسجد الشيخ محمد بن راشد في منطقة الفقع بدبي، محمد إلياس بعد أن ضرب مثالاً في الأمانة، بإرجاعه مصوغات ذهبية قيمتها 20 ألف درهم لإحدى النساء كانت قد فقدتهم بالمسجد.

وأشارت الدائرة في بيان لها اليوم إلى أن إحدى النساء فقدت الأمل باسترجاع المفقودات التي تتعدى قيمتها 20 ألف درهم، بعدما نسيت أين أضاعتهم عقب تأديتهم صلاة العصر، وحين عودتها مرة أخرى للمسجد بعد مرور بضعة أيام، تعرف عليها العامل هي وزوجها، وأعاد المفقودات الثمينة.

وتم تسليم محمد إلياس شهادة شكر وتقدير، وصرف مكافأة، تقديراً لحسن تصرفه وأمانته، وتشجيعاً لغيره ليحذو حذوه في التحلي بخلق الأمانة، وذلك بحضور مدير عام الدائرة بالإنابة، والمدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، أحمد درويش المهيري، والمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، بطي عبد الله الجميري، والمدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، محمد علي الفلاسي.