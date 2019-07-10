«تنمية المجتمع» تعزز ثقافة حقوق الطفل

المصدر: دبي - وام

وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، مذكرة تفاهم لتحديد إطار عمل عام لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الطفل في المجتمع، وتعزيز وعي المواطنين والمقيمين في إمارة دبي بحقوق الطفل، بما يسهم في حمايته بشكل أكبر وفتح آفاق أوسع لمشاركة الأطفال في المدارس والحياة الاجتماعية.

وستعمل الجهتان، من خلال هذه الاتفاقية، بشكل مشترك وفق مجموعة من المسارات المتعلقة بحقوق الطفل، ترتكز بشكل أساسي على نشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع، وتشجيع وتعزيز حمايته، ودعم برامج توعية وتمكين الأطفال.

وتهدف المذكرة إلى دعم برامج التوعية بحقوق الطفل في المدارس، في إطار احتفالات العالم بمرور 30 سنة على صدور اتفاقية حقوق الطفل.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تنظيم ورش توعوية وندوات وحلقات دراسية تتعلق بحقوق الطفل والقوانين المنظمة لها، كما ستوفر (يونيسيف) الدعم المعرفي للبرامج والأنشطة المتعلقة بذلك.