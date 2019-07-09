طقس غائم جزئياً حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً صباحاً شمالاً، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف يصبح غائماً جزئياً، فيما يتكوّن بعض السحب شرقاً بعد الظهر، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية غرباً، وشرقية شرق الدولة، معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، تراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/‏‏‏‏‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيف الموج إلى متوسط في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً سيكون غائماً جزئياً إلى صحو بوجه عام.

وأشار إلى أن طقس الخميس سيظل غائماً جزئياً إلى صحو، كما تبقى الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/‏‏‏‏‏‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الجمعة صحواً إلى غائم جزئي، مع ظهور بعض السحب على الجبال شرقاً.