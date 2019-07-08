افتتاح مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن

المصدر: لندن - وام

افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، في كلمة نيابةً عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «نتطلع من خلال مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال الأبحاث والعلاج الخاصة بصحة الطفل».

وأضاف: «سيسهم مركز زايد في خدمة البشرية من خلال تطوير البحوث الطبية وتوفير العلاج لتعزيز صحة الأطفال وضمان رفاهيتهم، وبناء أجيال قادمة تحظى بفرص علاجية للأمراض النادرة حول العالم، وهو ما تتطلع إليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لتحقيقه من خلال المركز».

وكان للمنحة التي قدمتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عام 2014، البالغة 60 مليون جنيه إسترليني، الفضل في إنجاز المركز الذي كان ثمرة شراكة بين مستشفى «جريت أورموند ستريت» و«كلية لندن الجامعية» و«مؤسسة مستشفى جريت أورموند ستريت الخيرية للأطفال».