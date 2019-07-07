المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مواقف

طالب سكان في إمارة الفجيرة بتوفير مواقف سيارات مقابل دوار النجيمات القريب من سيتي سنتر الفجيرة، من أجل تنظيم السيارات التي تصف بشكل عشوائي يومياً، وتقف لساعات طويلة، معرقلة حركة المرور.

أتربة

اشتكى سكان في شارع جمال عبدالناصر، في الشارقة، قيام إحدى الشركات بهدم مبنى من دون استخدام الستائر الواقية من الأتربة، ما تسبب في إزعاج السكان، بسبب الأتربة المتصاعدة لمسافات كبيرة، فضلاً عن الأصوات المزعجة الناتجة عن استخدام آليات ثقيلة.

«مول»

اشتكى زوّار لـ«مردف مول» عدم وجود مساحات كافية للصلاة، إذ نقلت إدارة المركز الساحة المخصصة للصلاة، من مكانها في منتصف المركز إلى الطابق العلوي، ما صعّب الوصول إليها.

خدم

طالب أحد القرّاء الجهات المعنية بتسهيل إجراءات إصدار التأشيرة أو تجديدها للخدم في دبي، موضحاً أن المعاملة كلها في السابق كانت تتم من خلال مكان واحد، هو مكتب «آمر»، والآن أصبح لزاماً عليه مراجعة مكتب «تدبير» لاستكمال إجراءات التأشيرة، الأمر الذي أرهق المراجعين، خصوصاً كبار المواطنين.

سجائر

لاحظ سكان في دبي قيام بعض المدخنين بإلقاء أعقاب سجائرهم على جانبي شارع الشيخ زايد، خصوصاً في المسطحات الخضراء، مطالبين بالتصدي لمثل هذه السلوكيات غير الحضارية.

صالات

دعا قرّاء إدارات المراكز التجارية في الدولة إلى إيلاء نظافة الطاولات في صالات الطعام، اهتماماً أكبر، مشيرين إلى أن العمال يكتفون بإزالة مخلفات الزبائن الظاهرة، دون مسح الطاولات جيداً وتعقيمها، وهو ما يعد ضرورياً، للحد من البكتيريا والجراثيم، التي تعتبر طاولات الطعام بيئة مناسبة لتكاثرها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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