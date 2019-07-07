افتتاح مقر لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات «الوطني 2019» في «غرفة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

دشنت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 مقرها الرئيس في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وافتتح المقر المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين في ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس لجنة إمارة أبوظبي سيف علي القبيسي، بحضور أعضاء اللجنة.

وتجوّل القبيسي في أرجاء مقر اللجنة واطلع على الخدمات المقدمة والمرافق كافة المجهزة لعقد الاجتماعات والندوات وورش العمل، التي تسهم في تسهيل مهام أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة أبوظبي.

كما استمع إلى شرح حول سير العمل في المقر والمقومات والإمكانات المتاحة، من خلال كادر العاملين المواطنين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم لتقديم التسهيلات لجمهور الناخبين والمرشحين، طبقاً لأعلى المعايير المهنية.

وحث القبيسي العاملين في مقر لجنة إمارة أبوظبي على بذل أقصى الجهود الممكنة للارتقاء بالعملية الانتخابية، بما يسهم في استمرار مسيرة النجاحات التي حققتها انتخابات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في إمارة أبوظبي، وبما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات ويواكب رؤية القيادة الهادفة إلى تعزيز المشاركة السياسية وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي في خدمة الشعب وتلبية تطلعاته.

يذكر أن لجنة إمارة أبوظبي تقوم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات في ما يتعلق بالأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، وتتركز مهامها على إشعار أعضاء الهيئة الانتخابية بالقوائم النهائية وتوفير الاستمارات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والترويج للعملية الانتخابية في إمارة أبوظبي.

كما قامت اللجنة بتحديد مراكز تسجيل المرشحين، والتنسيق مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية، واختيار المراكز الانتخابية في الإمارة.