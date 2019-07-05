سلطان القاسمي يتلقى التعازي من حاكم أم القيوين والشيوخ وكبار رجال الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية.

وأعرب فيه عن صادق عزائه ومواساته والشعب السعودي الشقيق، في وفاة نجل سموه، المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، راجياً الخالق تبارك وتعالى، أن يتغمد الفقيد الشاب بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن تقديره البالغ لمواساة خادم الحرمين الشريفين، وتعازيه الصادقة في وفاة نجله الشيخ خالد، سائلاً المولى، عزّ وجلّ، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق من كل سوء ومكروه.

وتقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، التعازي والمواساة في المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد والسفراء والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، وذلك في قصر البديع.

وتقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التعازي من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، كما تقبل التعازي من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

كما قدم التعازي إلى سموهم الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية في أم القيوين.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وولي عهد الشارقة، ونائب حاكم الشارقة، التعازي من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما تقبل سموهم التعازي من سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وممثل صاحب السمو رئيس الدولة، أحمد خليفة السويدي.

وعبّر الجميع لصاحب السمو حاكم الشارقة، عن خالص تعازيهم ومواساتهم بهذا المصاب الجلل، راجين المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته الكريمة وعموم آل القواسم الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.

وقدّم واجب العزاء لصاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.