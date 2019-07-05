إجازة عيد الأضحى 4 أيام للحكومة و«الخاص»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم ووام

تقرّر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في الوزارات والجهات الاتحادية، من التاسع إلى 12 من شهر ذي الحجة، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي. جاء ذلك في التعميم الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، الذي اعتمد في البند الخامس منه أجندة العطلات الرسمية لعام 2019. كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الفترة من التاسع إلى 12 من شهر ذي الحجة ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مناسبات وأيام العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.