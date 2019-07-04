إعلان موعد إجازة عيد الأضحى لموظفي حكومة دبي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة عيد الأضحى المبارك لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من 9 إلى 12 من شهر ذي الحجة لعام 1440 هـجرية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.