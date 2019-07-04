5 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي والخاص

المصدر: أمين الجمال - دبي

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في التاسع من ذي الحجة المقبل (الموافق يوم السبت 11 أغسطس المقبل) وتنتهي في 12 من ذي الحجة نفسه (الموافق يوم الثلاثاء 14 من أغسطس)، حسب ما أعلنته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وقرار توحيد العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص الذي اعتمده مجلس الوزراء، ومن ثم فإن مدة الإجازة للقطاعين ستكون خمسة أيام، تشمل إجازة العيد الرسمية (أربعة أيام) ويوم الجمعة الذي يسبقها.

وكان قرار مجلس الوزراء، الذي صدر أخيراً، بشأن توحيد العطلات بين القطاعين الحكومي والخاص، حدد إجازة عيد الأضحى المبارك للعامين 2020/2019 في أيام التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم، أن الفترة من التاسع حتى 12 من ذي الحجة المقبل ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، بمناسبة وقفة عرفة وعيد الفطر المبارك.

