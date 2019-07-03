بلدية دبي تعتمد 45 شركة لنقل النفايات الخطرة

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

اعتمدت بلدية دبي 45 شركة لنقل النفايات الخطرة بالإمارة خلال العام الجاري، تشمل النفايات الطبية والصناعية.

وأصدرت إدارة النفايات بالبلدية أخيراً قائمة حددت فيها أسماء الشركات المعتمدة، أكدت خلالها ضرورة الطلب من الشركة إظهار التصريح الساري الخاص بنقل النفايات الخطرة قبل التعامل معها، لافتة إلى أن هذه القائمة سيتم تحديثها بشكل دوري.

وتضمنت القائمة معلومات تتعلق برقم رخصة كل شركة، ورقم هاتفها المخصص للتواصل معها، إضافة إلى البريد الإلكتروني الرسمي لها.

وعرف القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة وتنميتها، المعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2006 المواد الخطرة بأنها المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الإنسان، أو التي تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة، مثل المواد السامة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.

وأشارت القائمة إلى اعتماد شركتين لمعالجة وإعادة تدوير نفايات الكربون، وست شركات لمعالجة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وشركة مختصة بالشحوم.