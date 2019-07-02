«طرق دبي» تعتمد خطة تطويرية للنقل البحري في القناة المائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن اعتمادها خطة تطويرية لخدمات النقل البحري بقناة دبي المائية، باستحداث خطوط ومحطات يتم تنفيذها بحسب الخطة العشرية «2030-2020»، لتطوير وتنمية خدمات النقل البحري بقناة دبي المائية، بما يتواءم مع معدل التنمية على ضفاف القناة، في إطار سعيها إلى تعزيز ودعم خطوط ومسارات ووسائل النقل البحري.

وقال مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة محمد أبوبكر الهاشمي: «تتضمن الخطة ثلاث مراحل تطويرية، أولها قصيرة المدى لعامي 2019 – 2020، وقد تم تطبيقها بمطلع شهر أبريل الماضي، وتتضمن الخطة التنموية تعديل المسار الحالي بقناة دبي المائية، ليربط بين محطات الجداف وحي دبي للتصميم والواجهة المائية والشيخ زايد وقناة دبي المائية، مع إلغاء محطة مراسي من الخط الحالي، واستخدام وسيلة الباص المائي على المسار المذكور، بدلاً من فيري دبي، فيما يستمر تشغيل التاكسي المائي بالمحطات الحالية للقناة».

وأضاف الهاشمي أنه «تزامناً مع التعديلات الجديدة تم استحداث خطين لنقل الركاب بخدمة العبرة للربط بين محطات الواجهة المائية ومراسي والشيخ زايد، وسيتم بحلول عام 2020 زيادة وسائل النقل البحري، لتصبح باصين مائيين على الخط المعدل، وثلاث عبرات على الخط المستحدث لنقل الركاب، وذلك بهدف تقليل زمن التقاطر وتلبية احتياجات مستخدمي الخدمات على الخطوط المذكورة».

وتابع: «أمّا بالنسبة للمرحلة متوسطة المدى لعام 2025، فسيتم تشغيل تسع محطات بالجزء الوسطي للقناة وإضافتها للمحطات المُشغّلة حالياً وتغذيتها باستحداث خمسة خطوط جديدة لنقل الركاب، فضلاً عن تعديل المسار الحالي للباص المائي بإضافة محطتين هما محطة مرسى خور دبي ومحطة الخليج التجاري حديقة برومينات، وإن عدد الوسائل المقترح إضافتها هي باص مائي وخمس عبرات لعامي 2025 و2026».

وأشار إلى أن المرحلة طويلة المدى لعام 2030، تتضمن إضافة أربع محطات بالقرب من الخط الساحلي، بعد اكتمال تطبيق كامل الخطة التطويرية.