35٪ نسبة إنجاز سوق المالح في دبا الحصن

المصدر: الامارات اليوم – الشارقة

أعلنت المهندسة إيمان النقبي رئيس الشعبة الفنية في دائرة الأشغال العامة بالشارقة فرع دبا الحصن، أن نسبة الإنجاز في مشروع سوق مخازن المالح بجزيرة الحصن تبلغ 35 بالمائة ويضم 27 مخزن و منطقة للتمليح و غرفة خدمات بتكلفة بلغت 3.5 ملايين درهم على مساحة أرض ألف متر مربع بمنطقة جزيرة الحصن، ويقع المشروع ضمن مشاريع الخطة التنموية للدائرة و هو حلقة من سلسلة خطوات استراتيجية تلبي مطالب المجالس البلدية وتعمل على تحقيق احتياجات السكان وقطاع الصيد ودعمه.

وستساهم السوق في خدمة المنتجين للسلعة المحلية «المالح» وتعمل على تذليل العقبات التي تواجه الأهالي في تصنيع وحفظ أسماك المالح، و بغية مساعدة المشتغلين في مهنة التمليح في المدينة على صناعة وحفظ أسماكهم بطريقة صحية وآمنة لحين وصولها إلى الجمهور.

ويعتبر المالح رافداً مهماً للمنتجين وصيادي الأسماك، فضلاً عن دوره في إنعاش الحركة التجارية بالمدينة، كما أن مهرجان المالح الذي تحتضنه المدينة بات واحداً من أهم المهرجانات الخاصة بهذه الصناعة محلياً وإقليمياً، كما له دور بارز في ترسيخ هذا الموروث الممتد منذ عقود.

و أضافت أن اختيار موقع السوق جاء بناء على دراسة مستفيضة واستراتيجية واضحة المعالم مع الشركاء الإستراتيجين، راعت في مجملها وضع صورة شاملة تراعي متطلبات السكان وتلبي احتياجاتهم ويحقق لهم متعة التسوق الشاملة، و يقع السوق في موقع حيوي هام بين سلسلة أسواق ليأتي متمماً لها منها سوق السمك وسوق الخضار وجمعية الصيادين و المقصب، وقد تم تصميم هذه المخازن بحيث تكون على شكل متناسق ومميز وذات واجهات تراثية مستوحاة من الطراز التراثي بالإضافة إلى مراعاتها كافة اشتراطات الأمن والسلامة.

و تم تصميم المشروع ووضع تفاصيله بعد دراسة مستفيضة لظروف ومتطلبات سوق المالح ومستلزماتها في دبا الحصن، بالإضافة إلى إجراء استطلاع لرأي الصيادين الذين رحبوا بفكرة إنشاء السوق لما لها من تأثير إيجابي مباشر في المهنة بشكل عام، كما تم تصميمه بعد عدة ورش عمل وجلسات تشاورية مع بيوت الخبرة العالمية. كما ستكون علامة بارزة، حسب الخطط الموضوعة و سيخدم السوق المحلية والمتبضعين من الخارج.

وعن المشاريع الجارية في مدينة دبا الحصن، ذكرت النقبي أن الدائرة انتهت مطلع العام الجاري من تطوير حدائق الأحياء بالحي الغربي وحي المهلب والحديقة العامة كما تقوم حاليا بإنشاء مطعم سياحي يطل على جزيرة الحصن. كذلك جاري العمل على إضافة أجهزة رياضية للممشى المطاطي والذي أنجزته الدائرة العام المنصرم، كما تقوم بإضافة ملاعب كرة قدم بالحديقة العامـــة, بالإضافة إلى المرحلة الثانية من أعمال توسعة مدرجات نادي دبا الحصن. أما على الصعيد الخدمي تضع الدائرة اللمسات الأخيرة على الأعمال الخاصة بمشروع إنشاء محلات تجارية على الطريق الوسطي و هذه المحلات تقع على قطعتي أرض بمنطقة حي المهلب.