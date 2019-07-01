محمد بن زايد: الإمارات سبّاقة في دعم الجهود العالمية للحدّ من آثار التغيير المناخي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات سباقة في دعم الجهود العالمية للحد من آثار التغيير المناخي وتحقيق منظومة متكاملة للاستدامة البيئية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي يزور الدولة للمشاركة في «اجتماع أبوظبي للمناخ» بهدف رسم ملامح السياسات والمبادرات وتحديد مسودات القرارات التي ستتناولها أعمال «قمة الأمم المتحدة للمناخ» التي تعقد خلال شهر سبتمبر المقبل في نيويورك.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي حضره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة الأمين العام إلى الدولة، متمنياً التوفيق لاجتماعهم في أبوظبي وأن يخرج بنتائج تعزز الجهود الدولية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ وإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق الاستدامة عالمياً.

وبحث سموه والأمين العام سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة خاصة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية والبيئية.

كما تبادل سموه والأمين العام وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية التعاون وتكثيف الجهود المشتركة في خدمة القضايا ومواجهة التحديات الملحة التي تشهدها مختلف مناطق العالم.

وتطرقا إلى أهمية أعمال «اجتماع أبوظبي للمناخ» في تحديد مسار أعمال «قمة الأمم المتحدة للمناخ 2019» المقبلة والتوجهات المستقبلية لمواجهة التحدي الأهم الذي تشهده البشرية وكوكب الأرض حالياً.