القائد العام لشرطة دبي يطلع على خارطة استشراف العمل الأمني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، حرص شرطة دبي على استشراف مستقبلها، استعداداً لمئوية الإمارات 2071 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد، مستمدة من المحاضرة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأجيال المستقبل التي رسم فيها الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل، وتجهيز دولة الإمارات للأجيال القادمة.

جاء ذلك، خلال اطلاع المري على «خارطة الطريق لاستشراف المستقبل في العمل الأمني» التي أطلقها مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، وذلك بحضور مدير المركز العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، ونائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة العقيد الدكتور صالح الحمراني، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش العقيد خالد بن سليمان، ونائب مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار المقدم الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسية، ورئيس قسم التفتيش الرائد الدكتور عبدالرزاق المازمي، وعدد من الضباط.

واستشهد اللواء المري بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه، المستقبل لا يُنتظر، المستقبل يمكن تصميمه، وبناؤه اليوم»، لذلك بادرت شرطة دبي إلى إعداد «خارطة الطريق لاستشراف المستقبل في العمل الأمني» التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي حصلت عليها شرطة دبي على الملكية الفكرية، وذلك لمواكبة جميع المتغيرات المحيطة بالعالم.