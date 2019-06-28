617 جهة معتمدة لمنح شهادات المطابقة للمنتجات في الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد (اعتماد)، أمينة أحمد، احتضان الدولة لأكبر عدد من جهات تقييم المطابقة المعترف بنتائجها على مستوى المنطقة، إذ بلغ عددها 617 جهة، شاملة مختبرات طبية وفحص ومعايرة، وجهات تفتيش ومنح شهادات المُطابقة.

وأشارت أمينة أحمد، في بيان صحافي، أمس، إلى وصول المركز إلى المركز الأول عالمياً، من حيث اعتماد أكبر عدد من جهات المُطابقة، ومنح شهادات الحلال للمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل، الذي وصل إلى 50 جهة في أكثر من 30 دولة.

وأضافت أن هذا العدد يدعم بشكل كبير البنية التحتية للاستيراد المريح والسلس للسلع بإمارة دبي، تمهيداً لاستقبال إكسبو 2020.

ولفتت إلى أن المركز ركز خلال السنوات الـ10 الماضية على تحقيق محاور الخطة الاستراتيجية لدبي، مُتضمنة تنفيذ معايير الصحة والسلامة والبيئة، وتعزيز الاعتراف الدولي بها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

ويتكون مجلس إدارة المركز من المدير العام لبلدية دبي رئيساً، والأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمُطابقة نائباً، إضافة إلى أعضاء ممثلين لوزارة التغيير المناخي والبيئة، والدائرة الاقتصادية في دبي، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الصحة في دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي والمدير التنفيذي للمركز.