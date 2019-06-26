إنجاز تحسينات طريق المقطرة - حميم بـ 40 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن إنجازها، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، جميع أعمال مشروع تحسين السلامة المرورية على طريق المقطرة - حميم، بامتداد طولي يبلغ نحو 140 كيلومتراً، وبكلفة تقدر بـ40 مليون درهم.

وأوضحت «مساندة» أن أعمال المشروع شملت تحسين وزيادة عناصر السلامة المرورية على الطريق، والقيام بإجراءات الصيانة اللازمة لسطح الطريق، إضافة إلى القيام بتنفيذ كل متطلبات السلامة على الطريق، من إشارات وتخطيط وحواجز معدنية وخرسانية وغيرها.

ولفتت إلى أنها بدأت العمل في طريق المقطرة - حميم مطلع عام 2018، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، موضحة أن فرق العمل أنجزت المشروع وفق الجدول الزمني.

وتضمنت أعمال المشروع تنفيذ دوار بجانب محطة البترول، يسمح لمستخدمي الطريق القادمين من أبوظبي إلى حميم بالالتفاف.