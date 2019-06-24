حساب محمد بن راشد في "تويتر" يتحول إلى منصة تواصلية تفاعلية يتابعها 10 ملايين حول العالم

المصدر: دبي - وام

يصادف شهر يونيو هذا العام مرور 10 سنوات على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على المنصة العالمية "تويتر".

وتحول حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على "تويتر" إلى منصة تواصلية تفاعلية يتابعها نحو 10 ملايين متابع من مختلف دول العالم، ليتبوأ سموه مكانة متميزة بين أكثر زعماء العالم تأثيراً على شبكات التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لأحدث إحصاء للعام 2019، حل حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 11 على مستوى العالم ضمن قائمة أكثر قادة العالم متابعة وتأثيراً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"حيث شملت القائمة 44 قائداً حالياً وسابقاً، وليكون القائد العربي الأكثر متابعة على موقع التغريدات القصيرة في ظل تضاعف أعداد المتابعين نحو 5 مرات خلال السنوات الست الماضية، إذ قفز العدد من مليوني متابع في العام 2013 إلى نحو 10 ملايين مع مرور 10 سنوات على إطلاق الحساب.

ويعكس حساب صاحب السمو فكر وفلسفة محمد بن راشد في تفاعله مع الناس مباشرة، حيث بات الحساب منصة للتواصل المباشر مع الناس واستشارتهم في السياسات والقرارات واطلاعهم على آخر المستجدات بكل شفافية، ومشاركة متابعيه من أنحاء العالم نشاطاتهم وأفراحهم وأحزانهم، مستخدماً عدة لغات في حسابه، فبالإضافة إلى العربية، خاطب سموه متابعيه بالإنجليزية والصينية والهندية والأوردية ولغة الملايو.

وطوال عشر سنوات، ترسخت مكانة حساب سموه على تويتر كمنصة للتواصل بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشعوب المنطقة، إذ يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مشاركة كل الشعوب الشقيقة والصديقة في أفراحهم وأتراحهم، وهو ما يحظى بقبول وتفاعل واسع من هذه الشعوب مع هذه اللفتات الكريمة التي تعبر عن عمق وعالمية فكر وفلسفة محمد بن راشد وتمحورهما حول إسعاد الناس أينما كانوا.

رضا الموظفين

حظيت تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي منح فيها مديري جهات حكومية اتحادية مهلة ستة أشهر لتغيير بيئة العمل، وتحسين رضا الموظفين بتفاعل واسع من المتابعين عبر نحو 60 ألف إعجاب وإعادة تغريد، ما أهلها لتبوؤ المركز الرابع في قائمة الأكثر تفاعلاً، إذ أعلن سموه بكل شفافية أن بعض الجهات تقل فيها نسبة رضا الموظفين عن 60%، واصفاً هذه النسبة بأنها غير مقبولة، وهو ما يكشف مدى اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجودة بيئة العمل باعتبارها أكبر محفز للموظفين للابتكار والتفاني في عملهم، ويبين أيضاً فلسفة سموه في الإدارة الحكومية إذ يعتبر أن "رأس مال الحكومة الأغلى هو موظفوها"، وقال سموه في التغريدة المؤرخة في 30 يوليو 2018: "اطلعت على تقارير رضا الموظفين في 40 جهة حكومية اتحادية .. تصل نسبة الرضا في بعض الجهات 93 % لدينا 5 جهات تقل فيها نسبة الرضا عن 60 % هذه النسب غير مقبولة. رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين.. 6 أشهر مهلة نعطيها لمدراء هذه الجهات لتغيير بيئة العمل.. رأس مال الحكومة الأغلى هو موظفوها".

مصر في المونديال

حظيت تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتهنئة جمهورية مصر العربية بصعودها إلى بطولة كأس العالم 2018 بتفاعل واسع من المتابعين عبر أكثر من 58 ألف إعادة تغريد وإعجاب، لتحل في المركز السادس بقائمة التغريدات الأكثر تفاعلاً، وجاء في التغريدة المصحوبة بمجموعة صور للاعبي المنتخب المصري: "مبروك يا مصر.. ومبروك لكل العرب.. صعود المنتخب لكأس العالم.. ليلة عربية جميلة.. أفرحتم قلوبنا من المحيط للخليج.. كبيرة يا مصر دايماً".

ولم تكن هذه التغريدة الرياضية الوحيدة لفارس العرب وراعي الرياضة والرياضيين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إذ حرص سموه في تغريدات منفصلة على تهنئة كل الدول العربية التي صعدت منتخباتها إلى كأس العالم روسيا 2018 والذي شهد أكبر مشاركة عربية في تاريخ المسابقة بصعود أربعة منتخبات هي كل من المملكة العربية السعودية ومصر وتونس والمغرب.

علمتني الحياة

وتحظى تأملات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي يغرد بها بين الحين والآخر ضمن وسم "#علمتني_الحياة" بتفاعل واسع من المتابعين، ومن أبرزها سلسلة التغريدات المؤرخة في 4 أغسطس 2018 والتي قال فيها سموه: "علمتني الحياة أن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي، هي مضيعة للوقت، ومَفسدة للأخلاق، ومَهلكة للموارد، من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان، والتاريخ هو الشاهد، إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها".

وأضاف سموه في تغريدة أخرى حظيت بأكثر من 54 ألف تفاعل ما بين الإعجاب وإعادة التغريد، بخلاف التعليقات والردود، ما أهلها لتبوؤ المرتبة السابعة بين الأكثر تفاعلاً: "لدينا فائض من السياسيين في العالم العربي، ولدينا نقص في الإداريين، أزمتنا أزمة إدارة وليست موارد. انظر للصين واليابان لا يملكان موارد طبيعية.. أين وصلوا؟، وانظر لدول تملك النفط والغاز والماء والبشر، ولا تملك مصيرها التنموي، ولا تملك حتى توفير خدمات أساسية كالطرق والكهرباء لشعوبها" وتابع سموه في تغريدة ثالثة: "في عالمنا العربي.. السياسي هو من يدير الاقتصاد، ويدير التعليم، ويدير الإعلام، ويدير حتى الرياضة!.. وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي، والأكاديمي، ورجل الأعمال والإعلامي وغيرهم.. وظيفة السياسي تسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدلاً من افتعالها، وبناء المنجزات بدلاً من هدمها".

وفي نفس السياق، غرد صاحب السمو في 26 أغسطس 2018 " قائلاً "علمتني الحياة أن المسؤولين نوعان.. النوع الأول هم مفاتيح الخير.. يحبون خدمة الناس.. سعادتهم في تسهيل حياة البشر.. وقيمتهم فيما يعطونه ويقدمونه.. وإنجازهم الحقيقي في تغيير الحياة للأفضل.. يفتحون الأبواب، ويقدمون الحلول.. ويسعون دائما لمنفعة الناس". وأضاف سموه في تغريدة ثانية "والنوع الثاني.. مغاليق للخير.. يصعّبون اليسير.. ويقلّلون الكثير.. ويقترحون من الإجراءات ما يجعل حياة البشر أكثر مشقة.. سعادتهم في احتياج الناس لهم ووقوفهم بأبوابهم وعلى مكاتبهم.. لا تنجح الدول والحكومات إلا إذا زاد النوع الأول على الثاني"، وحظيت التغريدتان بتفاعل واسع من المتابعين استحقتا بموجبه مكانة متقدمة في قائمة الأكثر تفاعلاً ضمن تغريدات سموه.

ضحكة الخليج

حرص صاحب السمو عندما رحل الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا في 16 أغسطس 2017 على تعزية محبي الفنان البارز، ووصفه في تغريدة تضمنت صورة للجنازة الضخمة للممثل الكوميدي الأبرز خليجياً بأنه "ضحكة الخليج وفرحتها"، وكتب سموه "ودعت الكويت ومعها شعوب الخليج اليوم الفنان عبدالحسين عبدالرضا.. ودعنا ضحكة الخليج وفرحتها.. كل خليجي له وقت جميل معك.. أسعدك الله في مثواك"، وحظيت هذه التغريدة بأكثر من 32 ألف تفاعل ما بين الإعجاب وإعادة التغريد، ما أهلها لتبوؤ مكانة متقدمة بين التغريدات الأكثر تفاعلاً.

التغيير الوزاري

في مارس 2013، وبالكلمات التالية التي غرد بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر "تويتر": "الإخوة والأخوات.. سيتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن تشكيل وزاري جديد في حكومة دولة الإمارات.. سيضم وجوها شابة جديدة وبعض التغييرات الهيكلية"، سجل حساب سموه سابقة هي الأولى من نوعها عالمياً، إذ كانت المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس حكومة عن تشكيل حكومته عبر تويتر، وهو ما رسخ مكانة الحساب مصدراً للأخبار الحصرية التي تتناقلها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية.

ولم يكن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحسابه في "تويتر" ليعلن حينها عبر سلسلة تغريدات عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومته مصادفةً، ولكنه نابع من حرص سموه على خلق مساحة للتواصل بين الحاكم وشعبه، كاسراً أنماط الاتصال التقليدية، وحينها قال سموه في تغريدة ثانية "سيكون لدينا أربع وزراء جدد، وإنشاء وزارة جديدة، وبعض التغييرات في الحقائب الوزارية الحالية" ..وخصص تغريدته الثالثة للتوجه بالشكر إلى الوزراء السابقين في الحكومة على ما بذلوه من جهود قائلاً: "فريق العمل السابق أدوا واجبهم في خدمة بلدهم ووطنهم فلهم منا كل الشكر والتقدير والوطن لا ينسى إنجازات أبنائه المخلصين".

ومنذ هذا التاريخ، تحول الأمر إلى تقليد إذ استخدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد منصة "تويتر" للإعلان عن كل التغييرات الوزارية اللاحقة. في 2014 أعلن سموه عبر "تويتر" تشكيلاً وزارياً جديداً، وهو التشكيل الحادي عشر في تاريخ مجلس الوزراء، وفي 2016 أعلن سموه وبنفس الطريقة أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اعتمد تغييرات هيكلية كبرى في الحكومة الاتحادية، بالتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتكون حكومة المستقبل.

وجاء الإعلان عن هذه التغييرات من خلال مجموعة من التغريدات عبر "حوار المستقبل" الذي أطلقه سموه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات. وفي ذلك الحين كتب سموه عبر "تويتر": " الحكومة الجديدة ستضم عددا أقل من الوزارات وعددا أكبر من الوزراء للتعامل مع ملفات وطنية واستراتيجية متغيرة وديناميكية"، وعن بعض ملامح الحكومة الجديدة كشف سموه عن أنه سيتم "تغيير مسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء ليصبح وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل"، وحظيت التغريديتان السابقتان بتفاعل واسع من المتابعين.

وفي 2017، وعبر سلسلة من التغريدات أعلن سموه عن تعديل وزاري جديد قائلاً: "الإخوة والأخوات سنعلن اليوم عن تعديل وزاري في حكومةالإمارات، تجديدًا للدماء وتحفيزا للتغيير واستعدادا للمرحلة المئوية المقبلة في مسيرة دولتنا"، وأضاف سموه في تغريدة ثانية " الإخوة والأخوات.. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد.. واعتماد رئيس الدولة حفظه الله نعلن عن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الإمارات"، وتابع سموه "التعديل الحكومي الجديد جاء بناء على اجتماعاتنا السنوية الأخيرة.. وإطلاق مئوية الإمارات.. وتلبية لمجموعة من متطلباتنا المستقبلية بعيدة المدى"، وفي تغريدة رابعة كشف سموه عن واحدة من الوزارات التي استحدثها لتكون الأولى من نوعها في العالم مثلها مثل وزارات السعادة وجودة الحياة والتسامح بالقول "نعلن اليوم عن تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي.. الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي.. ونريد أن نكون الدولة الأكثر استعدادا لها".

أصغر وزيرة في العالم

وفي السياق نفسه، حول صاحب السمو حسابه في "تويتر" إلى منصة تتنافس فيها الجامعات على ترشيح خريجيها لتولي حقيبة وزارية، وقال سموه في سلسلة تغريدات مؤرخة في فبراير 2016: "أطلب من جامعاتنا في الدولة ترشيح 3 شباب و3 شابات من كل جامعة.. ممن تخرج في آخر عامين أو ممن هم في سنواتهم الأخيرة لنختار منهم وزيرا.. دولتنا دولة شابة قامت على الشباب، ووصلت للمراكز الأولى عالمياً بسببهم، وهم سر قوتها وسرعتها، وهم الكنز الذي ندخره للأيام المقبلة.

وفي تغريدة ثانية أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : "الأخوة والأخوات، يمثل الشباب تحت سن 25 حوالي نصف مجتمعاتنا العربية، ومن المنطق أن يكون الاهتمام بهم وبقضاياهم يوازي هذه النسبة". وأضاف سموه: "للشباب آمال وطموحات، وقضايا وتحديات، وبهم تنهض المجتمعات أو تنهار، وعلى أيديهم تتحقق الإنجازات أو الإخفاقات، أريد أن نختار شاباً أو شابة تحت سن الـ25 ليمثل قضايا الشباب وطموحاتهم، أريده وزيراً معنا في حكومة الإمارات.

وكانت النتيجة المباشرة لهذه التغريدات استحداث وزارة الشباب، وإسناد حقيبتها إلى معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، لتصبح وهي في عمر 22 عاماً أصغر وزيرة في العالم.

أمهات وزوجات الشهداء

للمرأة مكانة خاصة في فكر ووجدان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فبالنسبة لسموه المرأة هي "شريكة وعضيدة مسيرة التنمية" وتنعكس هذه المكانة بشكل جلي في حساب سموه على تويتر إذ يحرص دائماً على توجيه التحية إلى النساء في كل المناسبات، ومنها يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام. وفي 2018 خص سموه بالتهنئة أمهات وزوجات الشهداء قائلاً: "في يوم المرأة الاماراتية.. نحتفل ونحتفي بالمرأة أختا وشريكة وعضيدة في مسيرة التنمية.. أخص بالتهنئة أمهات الشهداء.. وزوجات الشهداء.. وبنات الشهداء.. وأتوجه بالشكر لأم الإمارات الشيخة فاطمة حفظها الله على دعمها وتمكينها وتشجيعها للمرأة الاماراتية في جميع أدوارها"، وتابع سموه في تغريدة ثانية: "كلمة الحياة مؤنثة.. والحضارة مؤنثة.. والكتابة والقصيدة والأماني الجميلة.. كلها مؤنثة.. كل شيء جميل في حياتنا مطبوع ببصمة الأنثى.. هي الصديقة والرقيقة والرفيقة والمعلمة الأصيلة... حفظكن الله أيتها الأميرات.. وكل عام وأنتن أجمل وأعظم وأكثر إبهارا وتألقاً".

وفي عيد الأم عام 2018، قدم صاحب السمو نموذجاً لأم إماراتية ملهمة تكرس نفسها لعائلتها ومجتمعها، وكتب سموه عبر "تويتر": في يوم الأم.. سعدت بزيارة فاطمة إبراهيم بن سليمان أرملة عبيد الحلو.. سمعت عنها كل خير.. أم اماراتية لم تكرس نفسها فقط لأسرتها بل للمجتمع بعمل الخير المستمر والعطاء بلا حدود.. شكرا لكل الأمهات.. وكل عام وأمهات الامارات والعالم بكل خير.."، وقبل يوم المرأة العالمي لعام 2019 كتب سموه على تويتر: "غداً يوم جميل.. يوم المرأة العالمي.. نحتفي بها أماً وأختاً وبنتاً.. وشريكة في التنمية.. وزميلة في المسيرة.. كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم"، وقبل عيد الأم للعام 2019، وبالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لأول أولمبياد خاص في المنطقة، قال سموه ناسباً فضل تفوق الرياضيين من أصحاب الهمم إلى الأمهات: "زرت اليوم الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية بأبوظبي.. الرياضيون من أصحاب الهمم قصص استثنائية في الإرادة والتحدي.. إرادة تم غرسها من أمهات استثنائيات في البذل والعطاء.. غدا يوم الأم.. نهديه في الإمارات لهؤلاء الأمهات المعجزات".

طموحات تعانق الفضاء

ولأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعشق التحدي، ولا توجد كلمة مستحيل في قاموسه، وتعبيراً عن طموحاته وأحلامه الخاصة بدولته والتي تعانق الفضاء، حظي دخول دولة الإمارات إلى النادي الفضائي عبر سلسلة من المشاريع الطموحة، بمساحة كبيرة في حساب سموه في "تويتر"، إذ حرص على إطلاع متابعيه على أحدث تطورات برنامج الفضاء الإماراتي، وفي هذا السياق غرد سموه في 2017 داعياً الشباب الإماراتي إلى التسجيل في برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وقال سموه: "أدعو شبابنا وشاباتنا للتسجيل في برنامج الإمارات لرواد الفضاء عبر مركز محمد بن راشد للفضاء. سيتم اختيار الأفضل والأقدر والأكثر كفاءة ليكونوا سفراءنا للفضاء. وأؤكد أن كل شاب وشابة لهم دور في مستقبل الإمارات.. على أرضها أو في سمائها أو عبر فضاء كونها الفسيح".

وفي مطلع نوفمبر 2018، أعلن سموه عن تدشين أول قمر صناعي عربي، بالقول: "دشنت اليوم بحمد الله أول قمر صناعي عربي يتم تصنيعه بواسطة فريق هندسي إماراتي بنسبة 100% وبدون أي دعم خارجي أجنبي.. "خليفة سات" يدشن رسميا دخول الإمارات عصر التصنيع الفضائي الكامل وامتلاك الدولة تقنيات بناء الأقمار الصناعية بنسبة 100%". وتوالت الإنجازات إذ أعلن سموه في مطلع سبتمبر 2018 عن تسمية أول رائدي فضاء، وكتب سموه حينها: "في إنجاز عربي جديد.. نعلن اليوم عن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية.. هزاع المنصوري وسلطان النيادي.. هزاع وسلطان يمثلان كل الشباب العربي.. ويرفعان سقف الطموحات للأجيال الإماراتية الجديدة.. ألف مبروك لشعبنا وشبابنا"، ولأن الطموحات الفضائية لدولة الإمارات صاحبة مسبار الأمل إلى كوكب المريخ لا تتوقف، أعلن سموه في أكتوبر 2018 عن إنجاز جديد قائلاً: "يوم تاريخي جديد لدولة الامارات.. إطلاق "خليفة سات" أول قمر صناعي عربي مصنوع بأيد اماراتية 100%.. محطة وطنية أثبت فيها أبناء الإمارات قدرتهم.. ونضجهم.. وعلمهم.. وهمتهم التي يسابقون بها العالم... رأسنا اليوم في السماء".

صناع الأمل

وتأكيداً للنهج التفاعلي الذي يرسخه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يحرص سموه على الإعلان عن مشاريعه الإنسانية والتنموية عبر "تويتر" ومنها مبادرة صناع الأمل، إذ أعلن سموه بحثه عن صناع الأمل في عالمنا العربي، مدوناً عبر حسابه الرسمي: "مطلوب للعمل معنا.. صناع أمل في عالمنا العربي.. نذروا أنفسهم لمساعدة الناس ومنفعة الناس.. نريد قصصهم.. لتكريمهم وليكونوا قدوات لغيرهم.. أي صانع أمل في المجال التعليمي أو الصحي أو الانساني أو الثقافي أو البيئي أو غيره هو رصيد لنا جميعا في بنك الخير والأمل"، وأضاف: "كل واحد منا فيه بذرة خير.. وكل واحد فينا قادر على العطاء.. وكل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه.. والنهر يبدأ بقطرات.. واستئناف الحضارة يحتاج لعطاء ومبادرات.. وصناعة الأمل في منطقتنا تعادل صناعة الحياة.. نحن بحاجة لكل قصة أمل صناع الأمل".

وفي 2015، أعلن سموه عن إطلاق تحدي القراءة العربي، قائلاً: "أطلقنا بحمد الله اليوم تحدي القراءة العربي أكبر مبادرة على مستوى الوطن العربي لتشجيع القراءة لدى طلاب المدارس". وفي السياق نفسه أعلن سموه في 2018 عن إطلاق شهر القراءة مدوناً عبر "تويتر": الإخوة والأخوات تنطلق اليوم في دولة الإمارات فعاليات شهر القراءة.. حيث يعمل الجميع لترسيخ هذه العادة الحضارية في مجتمعنا وأجيالنا.. نعلن اليوم عن مبادرة لدعم مكتباتنا المدرسية بمليون كتاب جديد.. هدفنا ترسيخ واقع جديد للقراءة في دولتنا".

أكبر جلسة عصف ذهني

وفي ديسمبر 2013، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكبر جلسة عصف ذهني وطني عبر "تويتر"، داعيا الجميع إلى المشاركة في هذه الجلسة وتزويد صانعي القرار بالأفكار والاقتراحات لتطوير التعليم والصحة، وقال: "الجميع صغارا وكبارا، نساءً ورجالا نريد منهم تزويدنا بالأفكار والاقتراحات لتطوير التعليم الصحة، نريد أكبر جلسة عصف ذهني وطني لمناقشة حلول جديدة"، وتابع سموه: "أريد إشراك جميع أفراد المجتمع في هذه الخلوة، قضايا التعليم والصحة تمسنا جميعا، نريد أن نتوحد حولهما وأن نبدع أفكاراً جديدة في التطوير".

وترسيخاً لمبدأي الشفافية والحزم في الإدارة الحكومية، نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 21 أبريل 2019 صورة وصلت سموه من متسوق سري توضح مستوى الخدمات في "بريد الإمارات"، مدوناً في حسابه الرسمي على تويتر: "صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات.. ليس هذا مستوانا.. ولا خدماتنا.. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى"، وتابع سموه "أرسلنا فريقاً للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم.. عاد الفريق بهذا التقرير.. أضعه أمام الجميع بكل شفافية.. وأقول لجميع من في الحكومة.. لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية".

التواصل مع شعوب العالم

يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على التواصل مع شعوب العالم عبر حساب سموه على تويتر، وذلك عبر تهنئة الشعوب الصديقة والشقيقة بالأعياد الوطنية وباستخدام اللغات التي تتحدث بها هذه الشعوب. ومن أمثلة ذلك تغريدة سموه لتهنئة الكويت بيومها الوطني والتي قال فيها سموه: "حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا.. ومحفور في قلوبنا.. ومحفور في تاريخنا.. كل عام وكويت المحبة.. وأميرها أمير الإنسانية في عزة ورفعة وسلام". وكذلك تهنئة الهند بعيد ديوالي باستخدام اللغة الهندية، وهي التغريدة التي حظيت بتفاعل واسع من المتابعين تخطى 45 ألف تفاعل ما بين الإعجاب وإعادة التغريد.

كما هنأ سموه السعودية بيومها الوطني قائلاً: "مبروك للشعب السعودي يومهم الوطني. مبروك للملك وولي عهده إنجازات تسارع بالمملكة نحو المجد والعلياء.. كل عام والإمارات والمملكة معاً أبداً".

وتوجه بالتهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، قائلاً: "تهانينا الخالصة لأخي جلالة الملك محمد السادس الذكرى الـ19 لتوليه العرش. ذكرى نجدد فيها أواصر المحبة والصداقة بين شعبينا، ونجدد فيها الاحتفاء بمسيرة النهضة في المملكة المغربية الشقيقة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس بكل اقتدار نحو الرقي والازدهار".

كما هنأ سموه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بذكرى النهضة المباركة بالقول: "أبارك لأخي جلالة السلطان قابوس المعظم ذكرى النهضة المباركة.. وأبارك لأخواني شعب عمان الشقيق مسيرة تاريخية مع هذا القائد العظيم.. الذي عرفه العرب جميعا بحكمته وحنكته.. وقاد عمان ببصيرة استثنائية استحق عليها احترام العالم".

وفي اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة دون سموه: " البحرين قلب الخليج.. وأهل البحرين هم أهل محبة ومودة من جميع شعوب الخليج.. نسأل الله أن يحفظ البحرين وأهلها.. ويديم على الخير والمحبة أفراحها وأمنها واستقرارها".

الأكثر تفاعلاً

وتجسيداً لعمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لم تكن مصادفةً أن تتصدر تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تتصل بالشأن السعودي قائمة الأكثر تفاعلاً، إذ حلت تغريدة سموه لتهنئة الشعب السعودي بالصعود إلى مونديال 2018 والتي قال فيها "ألف مبروك صعود رجال المملكة.. رجال سلمان لمونديال 2018. منتخب يستحق أن يمثل العرب.. ألف مبروك لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي الحبيب" في المركز الأول بأكثر من 71 ألف إعادة تغريد و31 ألف إعجاب، بينما جاءت تغريدة سموه التي قال فيها "وجهنا بتغيير مسمى شارع الصفوح بدبي إلى شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك العدل والعزم في مملكة العز والحزم" في المركز الثاني بقائمة الأكثر تفاعلاً بنحو 46 ألف إعادة تغريد وأكثر من 16 ألف إعجاب.

وفي المركز الثالث حلت تغريدة سموه لتهنئة المملكة باليوم الوطني لعام 2017 والتي جاء فيها "فرحة المملكة بيومهم الوطني هي فرحة لدولة الإمارات وشعبها .. حفظ الله المملكة وملكها وشعبها الكريم"، وحظيت بأكثر من 50 ألف تفاعل ما بين إعادة التغريد والإعجاب. كما حلت تغريدة سموه لتهنئة المملكة بعيدها الوطني في عام 2014 بالمركز الخامس بأكثر من 27 ألف تفاعل، وجاء في التغريدة المصحوبة بصورة للملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز آل سعود تزين برج العرب وسط أضواء مبهرة "شعب الإمارات يشارك الشعب السعودي احتفالاته باليوم الوطني".

وفي نفس السياق، حظيت تغريدات سموه لتهنئة المملكة العربية السعودية بمناسباتها الوطنية بمراكز متقدمة في قائمة الأكثر تفاعلاً، خصوصاً أنها حملت عبارات ملهمة في وصف مدى متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين إذ اعتبر سموه الدولتين بمثابة "الجسد الواحد"، كما تضمنت هذه التغريدات صورة معبرة عن مدى متانة وعمق العلاقة بين قيادتي البلدين، ومن أمثلة هذه التغريدات قول سموه: "المملكة تحت قيادة أخي الملك سلمان تمضي بكل عزم وحزم لتعزيز منجزاتها وحماية مكتسباتها وبناء مستقبلها، وفقهم الله لكل خير" و"كل التهنئة لإخوتنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية يومهم الوطني ال87، وفق الله خادم الحرمين وولي عهده لدوام عزها ومجدها ومنعتها" و"علاقات المملكة ودولة الامارات تجاوزت العلاقات الدبلوماسية والتحمت لتكون علاقة العضد بعضيده .. نسأل الله أن يحمي هذا الجسد الواحد".