«اللجنة الوطنية» تعلن قوائم الهيئات الانتخابية لـ «الوطني 2019» في اجتماعها المقبل

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد مصدر بأن اللجنة الوطنية للانتخابات، ستعتمد خلال اجتماعها المقبل قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، موضحاً أن القوائم الجديدة سيتم بثّها فور اعتمادها على الموقع الإلكتروني للجنة وتطبيق الهواتف الذكية.

وأوضح المصدر أنه فور الإعلان عن القوائم الانتخابية، يمكن لكل مواطني الدولة البحث عن أسمائهم في الموقع الإلكتروني أو التطبيق الهاتفي عبر أربعة اختيارات، أولها إدخال رقم بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية، والثاني إدخال الاسم الكامل كما ورد في بطاقة الهوية أو كتابة أول ثلاثة أسماء صحيحة للمواطن، كما يمكن للمواطنين التحقق من ورود أسمائهم عبر الاتصال بمركز الاتصال التابع للجنة، وأخيراً زيارة مقار لجان الإمارات.

وتفصيلاً، تعقد اللجنة الوطنية للانتخابات، قريباً، اجتماعها الرابع، برئاسة رئيس اللجنة، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن العويس، لإعلان اعتماد قوائم الهيئات الانتخابية للمواطنين المشاركين والراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وبحسب قراري المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006، ورئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 المعدّلين، أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن 300 مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات في كل إمارة.

وسجّلت قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي السابقة (2015) عضوية 224 ألفاً و279 مواطناً ومواطنة، مثّلوا الهيئات الانتخابية في إمارات الدولة كافة، بنسبة 52% للذكور (بإجمالي 116 ألفاً و57 مواطناً)، مقابل 48% للإناث، بإجمالي 108 آلاف و224 مواطنة.

ووفقاً للائحة التعليمات التنفيذية التي اعتمدتها أخيراً اللجنة الوطنية للانتخابات، يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، بعد أن تُعتمد من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، فيما تقوم لجنة إدارة الانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار الناخبين بها، مؤكدة أن قوائم الهيئات الانتخابية المعتمدة تعتبر حجة قاطعة وقت الانتخاب.

وأشارت اللائحة إلى أن المشاركة في الانتخاب حق شخصي، وعلى كل عضو هيئة انتخابية أن يمارس حق الانتخاب بنفسه، ويحظر التصويت بالوكالة، ولكل ناخب صوت واحد، ولا يجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الإمارة التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية.

وسعت اللجنة إلى تطوير نظام تسجيل الهيئات الانتخابية في إعداد قوائم متكاملة ذات صدقية عالية تحتوي على المعلومات اللازمة للعملية الانتخابية كافة، من خلال تطوير نظام تسجيل الهيئات الانتخابية وتحميل بيانات التعداد السكاني على قاعدة البيانات الخاصة بالنظام، الأمر الذي يسهل عملية الاختيار الأولي والنهائي لقوائم الهيئات الانتخابية.

ووفقاً للجدول الزمني للعملية الانتخابية، يتم في المراحل الأولية إعلان قوائم الهيئات الانتخابية، ثم تحميلها على الموقع الإلكتروني ونشرها على التطبيق الذكي الخاص باللجنة الوطنية للانتخابات المتاح حالياً على مواقع تحميل التطبيقات «أبل ستور» و«غوغل بلاي»، بحيث يستطيع أي مواطن التحقق من وجود اسمه ضمن الهيئة الانتخابية للإمارة التي يمثلها، من خلال البحث عن طريق رقم بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية أو الاسم الكامل كما ورد في بطاقة الهوية أو من خلال كتابة أول ثلاثة أسماء صحيحة من هذا الاسم، كما يمكن للمواطنين التحقق من ورود أسمائهم عبر الاتصال بمركز الاتصال التابع للجنة أو زيارة مقار لجان الإمارات.

وفي مرحلة لاحقة، يتم تحميل القوائم النهائية للناخبين على نظام التصويت الإلكتروني لاستخدامها للمصادقة على بيانات الناخبين خلال أيام الاقتراع، والتحقق من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية، لكون هذا الإجراء يحقق سهولة الاستخدام من حيث البحث والتعديل وإصدار التقارير وتحديد صلاحيات المستخدمين والتقارير والإحصاءات المناسبة.

• 224 ألفاً و279 مواطناً ومواطنة في قوائم الهيئات الانتخابية السابقة (2015).

• يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها.