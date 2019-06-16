السماح لهواة الطائرات دون طيار بالتصوير في مناطق محددة بالدولة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

أعلنت وزارة الداخلية" و"الطيران المدني" خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في أبوظي عن السماح لهواة الطائرات من دون طيار، بالتصوير في مناطق محددة لممارسة هذه الرياضة على مستوى الدولة وفق ضوابط معينة.

واستعرض المفتش العام لوزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة اللواء احمد ناصر الريسي الانجازات التي تحققت من خلال نشر وتعزيز التوعية بقوانين وقواعد استخدام تلك الطائرات، لضمان سلامة وأمن الجميع، لافتاً إلى أن الحملة الإعلامية "أنت المسؤول "ساهمت في نقل رسائل توعوية وضحت اشتراطات وقوانين استخدام الطائرات بدون طيار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة على الإنترنت.

من جانبه ذكر المدير العام لهيئة الطيران المدني سيف السويدي خلال مؤتمر صحفي، أن حملات التوعية بتسجيل الطائرات أسهمت في تراجع عدد حوادثها وارتفاع عدد المسجلين رسمياً لهذه الطائرات، إلى 8000 شخص.