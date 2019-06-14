حمد وشريفة.. شقيقان كفيفان يتصدران الفائزين في حفظ القرآن

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

لم تمنع الإعاقة البصرية الشقيقين المواطنين حمد وشريفة المعمري، من الاجتهاد في حفظ القرآن الكريم، وتلاوته وتجويده، إذ نجحا في شق طريقهما في الحياة، مستمدين قوتهما من الأسرة، ووصية الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لهما على مواصلة العلم وحفظ القرآن الكريم، حتى فازا، أخيراً، بجائزة التحبير في القرآن الكريم وعلومه في دورتها الخامسة.

ويروي حمد إبراهيم المعمري، وهو حاصل على المركز الثاني في «جائزة التحبير»، قصة وصية سموّ الشيخ سيف بن زايد، له، إذ التحق بمراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل أصحاب الهمم، وتخرج فيها عام 2008، وحصل على المركز الأول على دفعته، مضيفاً أنه «خلال تكريم سموّه للخريجين، قرر سموّه تعيينه في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، واعتبار كل جزء يحفظه من القرآن بمثابة شهادة دراسية له في الوقت ذاته، وأوصاه بأن يواصل حفظ القرآن، وأن يواظب على الدراسة والنهل من العلم».

وأشار إلى أنه عمل بهذه الوصية، وتمكّن بعدها من إنهاء دراسته في الثانوية العامة، العام الماضي، ثم التحق بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، وواظب على حفظ القرآن الكريم، حتى تمكن من الفوز بـ«جائزة التحبير» هذا العام، فئة الترتيل والأحكام التجويدية.

ويطمح حمد إلى أن يحصل على الشهادة الجامعية، ويرد الجميل للوطن الذي قدم له الكثير، موجّهاً الشكر إلى الدولة على ما وفرته من دعم لا محدود لأصحاب الهمم، وتذليل العقبات أمامهم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ودورهم في جميع المجالات.

ويتابع حمد (36 عاماً)، وهو متزوج وأب لولد وبنت، أنه «بدأ في حفظ كتاب الله منذ الصغر بتشجيع من والده، ثم على أيدي أساتذة متخصصين في مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل أصحاب الهمم»، مؤكداً أنه لم يواجه صعوبة في ذلك، وتمكّن من حفظ ثمانية أجزاء حتى الآن، مع إجادة أحكام التجويد.

من جانبها، عبّرت شريفة المعمري، عن سعادتها بالفوز بالمركز الأول في الجائزة (فئة الترتيل) إلى جانب شقيقها، موجّهة الشكر إلى سموّ الشيخ سيف بن زايد، على دعمه المستمر لأصحاب الهمم، وشحذ طاقاتهم في الأنشطة والمسابقات التي تنمي مهاراتهم وإبداعاتهم، خصوصاً جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه.

وتقول شريفة، وهي متزوجة وأم لطفل، إنها «بدأت حفظ القرآن في عمر خمس سنوات، بدعم ومساعدة والدها وشقيقها، وأتمت حفظ القرآن كاملاً، وحصلت على دورات في التجويد، متطلعة إلى مواصلة الجهد والتعمّق في تعلّم القرآن الكريم وعلومه».