الإمارات وماليزيا تدعمان التنميــة والاستقرار في العالم

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تنميتها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

- محمد بن زايد أكد أن العلاقات بين الإمارات وماليزيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء الذي جرى أمس في قصر الوطن، بزيارة ملك ماليزيا والوفد المرافق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والسلطان عبدالله أحمد شاه، مجالات التعاون وفرصه ومقوماته المتعددة، وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في الجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، والدفع بها إلى آفاق أوسع، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما في التقدم والتنمية والازدهار.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات وماليزيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تنمية هذه العلاقات وتطويرها على مختلف الصعد والجوانب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما.

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حريصة على توسيع وترسيخ قاعدة علاقاتها مع مختلف الدول الصديقة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون والعمل المشترك للإسهام في تحقيق التنمية والازدهار والسلام المنشود، وتعزيز قيم التعايش والتسامح على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أعرب ملك ماليزيا عن بالغ سعادته بزيارة الإمارات، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن مصالح البلدين وشعبيهما على مختلف الصعد.

وأكد الجانبان في ختام لقائهما حرصهما المشترك على توثيق علاقاتهما والشراكات الثنائية القائمة بين البلدين، والتي تدعم عملية التطوير والتنمية وتحقيق الازدهار ومواصلة التقدم لشعبيهما. كما شددا على دعم البلدين كل الجهود الإقليمية والدولية التي تسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك لشعوب المنطقة والعالم. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة له على «تويتر»، أمس، عن سعادته بلقاء السلطان عبدالله أحمد شاه في الإمارات، مؤكداً حرص البلدين على تمكين جوانب التعاون وتطوير الشراكة المثمرة. وقال: «ببالغ السعادة والاعتزاز أرحب بأخي وصديقي العزيز السلطان عبدالله أحمد شاه، ملك ماليزيا، في بلده الثاني الإمارات. سررت بلقائه ضمن جلسة محادثات مشتركة. نعمل في بلدينا على تمكين جوانب التعاون وتطوير الشراكة المثمرة، ونطمح أن تكون مستقبلاً نموذجاً متميزاً في المنطقة».