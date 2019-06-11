خدمات ذكية للمستفيدين من الغاز الطبيعي في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد التقرير الإحصائي لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة وفرت عدداً من الخدمات الذكية للمستفيدين من شبكات الغاز الطبيعي عبر تطبيقات الأجهزة الذكية وموقع الهيئة الإلكتروني، حيث أتاحت تقديم طلبات توصيل أجهزة الطبخ من خلالها وعن طريق برنامج الـ«واتس أب» على الرقم 0565113262، وكذلك من خلال مركز الاتصال على الرقم 065026660، وذلك نظراً لزيادة أعداد المستفيدين من شبكة الغاز الطبيعي.

وأوضح التقرير أن القطاع السكني استحوذ على النسبة الأكبر في أعداد المشتركين بخدمات الغاز الطبيعي، بنسبة بلغت 87.34% بينما بلغت نسبة المشتركين من القطاع التجاري 12.36% في إمارة الشارقة، فيما بلغت نسبة المشتركين من القطاع الحكومي 0.21 حتى نهاية العام الماضي.

وأشارت الإحصائية إلى أن كميات الغاز الطبيعي المتدفقة في إمارة الشارقة بلغت 815 مليوناً و116 ألفاً و156 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي، إذ إن القطاع التجاري استحوذ على النسبة الأكبر من كميات استهلاك الغاز الطبيعي، حيث استهلك 38 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، بينما جاء القطاع السكني في المرتبة الثانية من كميات الاستهلاك، حيث استهلك 29 مليون متر مكعب، بينما استهلك القطاع الصناعي 13 مليون متر مكعب، والقطاع الحكومي مليون متر مكعب.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم لـ«الإمارات اليوم»، أن الهيئة مستمرة في التوسع في تنفيذ تمديدات الغاز الطبيعي، حتى يتم تغطية جميع المناطق بالشارقة، للاستفادة من المزايا والفوائد المتعددة التي يوفرها الغاز الطبيعي، سواء في الحفاظ على البيئة، أو توفره طوال ساعات اليوم والأمان والسلامة، لافتاً إلى أنه يتم تطبيق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة.