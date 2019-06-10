المصدر: دبي-الامارات اليوم.

سونار

فوجئت سيدات مشتركات لدى شركة ضمان للتأمين الصحي في أبوظبي بتحديد عدد صور السونار الخاصة بالمرأة الحامل، وبشكل مفاجئ، حيث تم تحديد ثلاث صور فقط، الأمر الذي اضطر بعضهن إلى دفع قيمة الصورة التي تتجاوز مبلغ 1000 درهم للصورة التفصيلية.

عباءة

تجادلت سيدة مع صاحب مشغل عباءات بمدينة خورفكان، آسيوي الجنسية، بسبب خطأ بعض القياسات لعباءتها التي قامت بتفصيلها، مع عدم مراعاته لأخذ القياسات الصحيحة لها، إلا أنه رفض أن يقوم بأي تعديل للعباءة، وسلمها المبلغ الذي دفعته، وأمرها بالخروج من المحل، ما أثار غضبها جراء سوء معاملته للزبائن.

بادرة

اعتاد مواطن بإمارة الفجيرة القيام ببادرة خيّرة، منذ أكثر من 10 أعوام، وهي إفطار أكثر من 500 صائم يومياً خلال شهر رمضان، وكان يتم توزيع الوجبات بشكل منظم، مع تنوعها وصنعها منزلياً.

تعقيم

أعرب مرضى عن قلقهم من عدم تعقيم النظارات التي توضع خلال إجراء جلسات علاج العظم بالليزر. وقالت مريضة تتعالج في مستشفى الإمارات إن النظارات التي يوفرها المستشفى خلال الجلسة غير معقمة، ومستعملة من قبل مرضى آخرين، الأمر الذي قد يعرضهم للإصابة بعدوى، فضلاً عن أن هذا الأمر غير مريح نفسياً وصحياً، في وقت يجب فيه أن تكون النظارة معقمة، وموضوعة في كيس مغلق بإحكام.

طرق

أشاد سائقون في أبوظبي بما قامت به الجهات المختصة من زيادة لحارات بعض الطرقات، خصوصاً طريق سويحان قرب المطار.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 05022995511 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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