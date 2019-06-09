«الاتحادية للموارد للبشرية» تدرِّب الجهات الحكومية على أنظمة «اعتماد»

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأنها أخضعت، أخيراً، 200 موظف من الوزارات والجهات الاتحادية، وممثلين عن بعض الجهات الخاصة، لأنظمة «اعتماد»، التي أنجز من خلالها 400 ألف إجراء.

وأوضحت مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة، شيماء العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، أن عملية التدريب تمت من خلال أربع ورش تدريبية، شملت بعض الأنظمة الفرعية المرتبطة بنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي)، والتي يطلق عليها أنظمة اعتماد، وتضم نظام «اعتماد» للموافقات الإلكترونية، ونظام «تعهيد»، ونظام «التصاريح والتراخيص.

وأكدت أن الهيئة ركزت، من خلال الورش التدريبية، على تعريف المشاركين من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وبعض الجهات الخاصة، بأساسيات وآلية عمل نظام الموافقات الإلكترونية ونظام التصاريح والتراخيص، وآخر التحديثات التقنية على بنية الأنظمة.

من جانبه، أوضح رئيس قسم الإحصاء في إدارة نظام معلومات الموارد البشرية، محمد الفضلي، بأن الأنظمة الثلاثة: (اعتماد للموافقات الإلكترونية، ونظام تعهيد، ونظام التصاريح والتراخيص)، تستخدم بشكل كبير من قبل الجهات المستفيدة منها، حيث بلغ عدد الإجراءات التي تمت عبر الأنظمة الثلاثة قرابة 400 ألف إجراء.

وذكر أن نظام «بياناتي» مبرمج لقبول البيانات المدرجة في الهوية الوطنية، وذلك لتسجيل بيانات الموظفين الجدد، وتحديث بيانات الموظفين المدرجين في النظام، مبينةً أن قارئات الهوية تقوم بقراءة عدد من البيانات المسجلة في بطاقة الهوية؛ لضمان دقة البيانات واختصار الوقت المستغرق في إدخالها.

وفي ختام الورش، تم توزيع نحو 300 جهاز قارئ هوية على الجهات المشاركة، والإجابة عن استفساراتهم، من قبل فريق الهيئة التقني، وتزويدهم ببيانات التواصل مع «الهيئة»، لتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكد الفضلي أن نظام «بياناتي» يشكل منصة للعديد من إجراءات وأنظمة الموارد البشرية المهمة في الحكومة الاتحادية، ليواكب رؤية القيادة، والتطور المتسارع في عمل الحكومة الاتحادية، التي تشهد حراكاً مستمراً في جميع المجالات، ومن ضمنها إدارة الموارد البشرية.

وتابع: «يساعد النظام في إدارة الموارد البشرية بفاعلية وتقديم إحصاءات عامة ودقيقة عن الموارد البشرية، وهو إحدى أفضل الممارسات التي تم توظيفها لخدمة وتطوير إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، والارتقاء بأدائها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، حيث يسهل الإجراءات الإدارية والعمليات المالية المرتبطة بها».

شيماء العوضي:

• «هناك أهمية كبيرة للجهات والمستخدمين في إنجاح الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بنظام (بياناتي)».