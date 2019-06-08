المصدر: الامارات اليوم - دبي

جلب الحبيب

لاحظ قرّاء انتشار الكثير من العروض الخاصة بعمليات الدجل والشعوذة على صفحات التواصل الاجتماعي، التي تتركز على حل المشكلات الاجتماعية تحت شعارات مثل: جلب الحبيب، وإصلاح العلاقات الزوجية، إذ تطالب تلك الحسابات المتعامل بسداد مبالغ نقدية مقدماً.

عطور

لاحظ متعاملون تزايد الإعلانات عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج لبيع عطور «التيستر» أو التجربة، وذلك دون أي ضمانات لجودة هذه المنتجات أو مدى خطورتها على صحة المستهلكين.

مندوب

اشتكى قارئ عدم صدقية مندوبي بعض شركات توزيع المياه، مشيراً إلى أن مندوب إحدى الشركات، قدم له عرضاً معيناً، وبعدما وافق عليه، اتصل بالشركة للوفاء بمتطلبات العرض، لكنه فوجئ بنفي الشركة وجود أي عرض، وقالت له إن المندوب ربما تصرف من تلقاء نفسه.

هواة

شوهد هواة في واحة دبي للسيليكون يستخدمون طائرات بدون طيار، صغيرة الحجم، بغرض الترفيه والتسلية، وتساءل قراء عن مدى قانونية وخطورة حالات الاستخدام هذه.

إيجار

استأجر رجل سيارة من أحد المحال في دبي، ودفع مبلغ 1000 درهم تأميناً، وعند إعادة السيارة للمحل تأخر رد مبلغ التأمين له عن فترة الــ12 يوماً التي حددها المحل، ما دعا الرجل إلى التواصل مع اقتصادية دبي، التي ألزمت المحل بإعادة المبلغ إلى المستهلك فوراً.

بنك

قالت متعاملة مع مصرف محلي، إن البنك يحجز أي مبالغ بحسابها لمصلحة قسط شهري عليها، حتى قبل موعده، إذا كان في الحساب أي مبالغ، أو يجعله بالسالب، ابتداء من تاريخ 25 من كل شهر، رغم أنها قدمت ما يثبت أن راتبها يودع في 27 من كل شهر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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