بلدية دبي تقصر تقديم طلبات تصاريح الأغذية على بوابتها الإلكترونية

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

قررت بلدية دبي قصر تقديم طلبات حصول المؤسسات الغذائية على التصاريح والاعتمادات المتعلقة بالأغذية على بوابتها الإلكترونية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي لتعزيز استخدام الأنظمة الإلكترونية المتاحة عبر البوابة.

وأكدت البلدية، في تعميم أصدرته أخيراً، عدم قبول الطلبات الورقية للخدمات المبرمجة إلكترونياً في مراكز تقديم الخدمة للمتعاملين، لافتة إلى أن الخدمات الإلكترونية المقدمة تشمل تصريح نشاط غذائي في الفعاليات، وتصريح مركبة بيع أغذية، وتصريح نشاط خاص بأغذية غير المسلمين، وتصريح تموين مقصف مدرسي، وتصريح كشك، وتصريح جهاز بيع آلي.

وأضافت البلدية أن الخدمات المقدمة إلكترونياً تشمل أيضاً طلب اعتماد شركات التدريب واستشارات الأغذية والمدربين الداخليين.

وأصدرت البلدية تعميماً ثانياً، موقعاً باسم المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة، خالد شريف العوضي، أكدت فيه أنه يتعين على جميع المؤسسات الغذائية استخدام منصة «فودواتش» الرقمية لإدارة السجلات والوثائق والشهادات كافة المرتبطة بتسجيل المؤسسات الغذائية، والتحقق من الموردين، وتسجيل سيارات نقل الأغذية، وتسجيل المعدات الغذائية، وفحوص الصيانة الوقائية، والإخطار عن الآفات، وجميع الفحوص المتعلقة بالتحقق من الإجراءات الغذائية، ومستوى أداء المعدات والتنظيف والتعقيم.

- الخدمات المقدمة

إلكترونياً من البلدية

تشمل طلب اعتماد

شركات التدريب

واستشارات الأغذية

والمدربين الداخليين.