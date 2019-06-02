تعرّف إلى موعد أطول نهار على الدولة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن شهر يونيو الجاري، وتحديداً خلال الثلث الأخير (يوم 21 يونيو) ستتعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالا)، حيث تشهد الدولة أطول نهار في السنة، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة إيذاناً ببدء فصل الصيف، كما تزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر يونيو عن شهر مايو بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً.

وقال المركز :"يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق في أغلب فترات الشهر، كما تظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر قد يتخللها سقوط أمطار".

ولفت إلى أن نسبة الرطوبة في الهواء تقل قليلا خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مايو خاصة النصف الثاني منه، حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني.

وأوضح أن متوسط درجة الحرارة خلال هذا الشهر يتراوح ما بين 33 إلى 35.1 درجة مئوية، إذ يكون متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7 و 42.2، و"الصغرى" ما بين 26.6 و 28.8 درجة مئوية، فيما يكون متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة، ومتوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 42%، مؤكداً أن أعلى كمية أمطار سجلتها الدولة في هذا الشهر كانت 44.0 ملم على "وتييد" سنة 2007.