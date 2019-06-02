3200 أسرة ذات دخل محدود تستفيد من «أبوظبي للدعم الاجتماعي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أن 3200 أسرة من الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، استفادت من المرحلة الأولى من برنامج «أبوظبي للدعم الاجتماعي»، وذلك بأثر رجعي من يناير 2019، حيث بلغ عدد الأفراد المستفيدين من البرنامج 19 ألفاً و248 فرداً، مشيرة إلى أن البرنامج يترجم رؤية القيادة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاستقلال المالي، وسد احتياجات الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود. وأطلق برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي مطلع يناير من العام الجاري، بهدف تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، عبر دعمها مالياً ومساعدة أفرادها القادرين على العمل للاعتماد على أنفسهم، من خلال التدريب والتأهيل، حيث تتمثل معايير وشروط البرنامج في أن تكون الأسرة - مقدمة الطلب - من الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، وتحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، إضافة إلى أن يكون الدخل الشهري الإجمالي للأسرة أقل من خط الدعم المعتمد.

من جانبه، قال مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، المهندس حمد علي الظاهري: «حرصنا خلال الفترة الماضية على دراسة جميع الطلبات، التي استقبلها البرنامج بصورة دقيقة، حيث وفر لنا الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الحكومية والمصرفية كل المعلومات المتعلقة بالأسر المتقدمة، وبدء صرف الدفعات المالية للأسر المستفيدة قبل نهاية شهر رمضان المبارك لدعم هذه الأسر».

وأضاف الظاهري: «دعم هذه الأسر وتمكين أفرادها القادرين على العمل جزء من رؤية قيادتنا الرشيدة لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، وتحقيق استقرارها الاجتماعي واستقلالها المالي»، مشيراً إلى أن البرنامج يواصل استقبال الطلبات للمراحل اللاحقة تسهيلاً على المواطنين، من أجل الوصول إلى جميع الأسر ذات الدخل المحدود».

وأشار إلى الجهد المبذول من قبل جميع موظفي الهيئة القائمين على البرنامج، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 70 موظفاً، يعمل كل منهم بجد واجتهاد من أجل تحقيق رؤية البرنامج والهدف الأساسي منه في تحقيق الاستقرار المعيشي للأسر المواطنة، وسد احتياجاتها الأساسية، مشدداً على أنه تتم دراسة جميع الطلبات وفقاً لحالة الأسرة، وذلك استناداً إلى عدد من المعايير والشروط، من أهمها معيار خط الدعم المعتمد الذي تم تحديده بناءً على عدد من الدراسات المنهجية حول معدل إنفاق الأسر المواطنة في إمارة أبوظبي. وإلى جانب الدعم المالي الذي يقدمه، يعمل برنامج «أبوظبي للدعم الاجتماعي» على تمكين الأفراد القادرين على العمل، من أجل تسهيل حصولهم على فرص عمل تلائم إمكاناتهم وقدراتهم، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، حيث يتم تحديد المستفيدين القادرين على العمل، اعتماداً على عدد من العوامل، أبرزها العمر والحالة الصحية، ما يحقق لهم الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي. ويعدّ برنامج «الدعم الاجتماعي» جزءاً من برنامج «غداً 21»، التابع لحكومة أبوظبي في محور تنمية المجتمع، الذي يهدف إلى الحفاظ على مجتمع قوي ومترابط يحتضن الجميع، ويسمح لهم بالمشاركة في الفرص المتاحة، كما يهدف برنامج «غداً 21» إلى تسريع النمو الاقتصادي في أبوظبي، وجعلها واحدةً من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل والزيارة، وتحفيز الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

• 19248 فرداً استفادوا من مظلة الدعم الاجتماعي.