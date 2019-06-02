«التوطين»: طرح 1052 وظيفة شاغرة خلال مايو الماضي

المصدر: أمين الجمال ــ دبي

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على منصتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن شهر مايو الماضي شهد طرح 1052 وظيفة شاغرة للمواطنين الباحثين عن عمل، في 15 فعالية من «الأيام المفتوحة للتوظيف»، في كلٍّ من مركز سعادة المتعاملين (توطين دبي)، ومركز توطين أبوظبي في منطقة مصفح، ومدينة العين، وعجمان، ورأس الخيمة.

ورصدت «الإمارات اليوم» فعاليات «الأيام المفتوحة للتوظيف المباشر» خلال مايو الماضي، التي شملت يوماً مفتوحاً للتوظيف في إمارة دبي، في الثاني من شهر مايو، عرضت خلاله الوزارة 10 شواغر في قطاع النقل والمواصلات من شركة سيركو دبي مترو، كما عرضت أكثر من 600 فرصة وظيفية في قطاعات اقتصادية حيوية، وُفرت للكوادر الوطنية بالتعاون مع نحو 16 شركة مشاركة، و92 شاغراً في قطاع المدارس، في إمارة عجمان، في التاسع من مايو الماضي.

وفي 13 من مايو الماضي عرضت الوزارة 76 شاغراً للكوادر الحاصلة على شهادة البكالوريوس والثانوية العامة خلال اليوم المفتوح للتوظيف في إمارة دبي، وفي 14 من مايو عرضت الوزارة 21 شاغراً لجميع الكوادر الوطنية الحاصلة على شهادة الثانوية في إمارة عجمان، في قطاع التجزئة، وفي اليوم نفسه عرضت الوزارة 20 شاغراً للكوادر الوطنية الباحثة عن عمل خلال اليوم المفتوح للتوظيف في إمارة رأس الخيمة، و22 شاغراً في اليوم المفتوح للتوظيف في إمارة أبوظبي في قطاع التجزئة.

وعرضت الوزارة في اليوم المفتوح للتوظيف في 20 مايو الماضي، بإمارة دبي، 23 شاغراً بقطاع السياحة، وخلال اليوم المفتوح للتوظيف في رأس الخيمة في 21 من الشهر نفسه، عرضت 11 شاغراً، وفي أبوظبي 14 شاغراً للذكور من الحاصلين على الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، وفي اليوم التالي شهد اليوم المفتوح في إمارة عجمان 75 شاغراً في قطاع التعليم، و15 شاغراً في اليوم المفتوح بأبوظبي لجميع المؤهلات في قطاعات اقتصادية حيوية عدة، وفي 23 من الشهر نفسه نظمت الوزارة يوماً مفتوحاً في مركز سعادة المتعاملين (توطين دبي) عرضت فيه 10 شواغر في قطاع مراكز الخدمة، و50 شاغراً في قطاع التعليم في إمارة عجمان، وفي يوم 29 من الشهر نفسه عرضت الوزارة 13 شاغراً في قطاعات اقتصادية مختلفة خلال يوم مفتوح نظمته في عجمان.

وكان وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أفاد بأن 3390 عقداً وقعها مواطنوان ومواطنات مع شركات عاملة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة للعمل لديها، خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن مبادرة تسريع التوطين النوعي في القطاعات المشار اليها والتي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة المنظمة لعمل هذه القطاعات.

«30 ألف فرصة عمل»

تستهدف وزارة الموارد البشرية والتوطين إيجاد 30 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال، خلال العام الجاري، وتسعى إلى تحقيق توطين 5% في القطاع الخاص، كأحد أهداف الأجندة الوطنية 2021.

• تنفيذ مبادرة تسريع التوطين النوعي في قطاعات مختلفة، بالتعاون مع جهات حكومية اتحادية ومحلية.

• 3390 عقداً وقّعها مواطنون ومواطنات مع شركات عاملة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة.