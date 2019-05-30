55 ألفاً و820 طالباً التحقوا بمؤسسات التعليم العالي في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مركز دبي للإحصاء منظومة إحصاءات التعليم العالي لإمارة دبي، لتنضم إلى منظومة الإحصاء الذكي بإمارة دبي، والتي تشمل قواعد البيانات والمؤشرات الإحصائية لمختلف القطاعات الديموغرافية والاجتماعية في الإمارة، حيث تهدف المنظومة إلى دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي، كما أنها تسهم بشكل فعال في دعم صنع السياسات، واتخاذ القرارات في جميع قطاعات التنمية، لاسيما قطاع التعليم والبحث والتحليل، إذ ستساعد هذه الخطوة على التعرّف إلى البيانات المتعلقة بالطلبة الملتحقين والخريجين من مؤسسات التعليم العالي في دبي كأعداد الدارسين والخريجين، حسب المتغيرات المختلفة كالجنسية، والتخصص والشهادة، وغيرها.

وأظهرت منظومة إحصاءات التعليم العالي لإمارة دبي أن مجموع الطلبة، الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي، خلال العام الدراسي 2017/‏‏2018، بلغ 55 ألفاً و820 طالباً، منهم 19 ألفاً و63 طالباً إماراتياً.

وشكل الطلبة الإماراتيون أكثر من ثلث الطلبة الملتحقين بالجامعات والكليات العاملة في إمارة دبي، خلال العام الدراسي 2018/‏‏2017، إذ بلغت نسبتهم 34.2% من المجموع العام للطلبة، فيما بلغت نسبة الطلبة من حملة جنسيات الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 36.2% من مجموع الطلبة، ثم الطلبة العرب من غير الخليجيين بنسبة بلغت 17.6%، بينما شكل الطلبة الخليجيون نسبة 3.6%، من مجموع الطلبة المسجلين في جامعات وكليات دبي، وذلك في جميع التخصصات، وفي مختلف المستويات الدراسية.

واحتل تخصص إدارة الأعمال المرتبة الأولى، ضمن التخصصات الأكاديمية الأكثر إقبالاً لدى الذكور والإناث على حد سواء، بواقع 43.8% من إجمالي الملتحقين، منهم 47.4% من إجمالي الملتحقين الذكور، و39.7% من إجمالي الملتحقات الإناث بتخصص إدارة الأعمال.