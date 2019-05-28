المصدر: دبي-الامارات اليوم.

انتظار

اشتكى قارئ طول فترة الانتظار في عيادة المزهر، وقال إنها تصل أحياناً إلى نحو ساعتين، موزعة بين انتظار التسجيل والطبيب والصيدلية والمختبر، ما يزيد من معاناة المريض، مشيراً إلى أن العيادة تستقبل مرضى من الإمارات الشمالية، وطالب بإعادة توزيعهم على مناطق مجاورة مثل مردف ومحيصنة، لتخفيف الضغط عليها.

جسور

أفادت إدارة الاتصال الحكومي في هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، رداً على شكوى قراء من عدم وجود جسور لعبور المشاة في شارع التعاون، الأمر الذي يشكل خطورة على مستخدمي الشارع الرئيس؛ بأنه يوجد مشروع لإنشاء جسور لعبور المشاة على شارع التعاون وهو في مرحلة التصميم حالياً.

تجاوب

أثنى متعاملون مع بنكي أبوظبي الإسلامي وأبوظبي الأول على سرعة التجاوب في حل الشكاوى، وتعاون مكتب الرئيس التنفيذي مباشرة في حل مشكلاتهم.

تحديث

رصد مهتمون بالشأن الاقتصادي تأخر تحديث بيانات موقع اتحاد مصارف الإمارات، على الرغم من أنه يمثل القطاع الأكثر ديناميكية في الاقتصاد الوطني.

إزعاج

قالت قارئة إنها تجد صعوبة في أداء صلاة قيام الليل في مصلى العيد القريب من منزلها في أبوظبي، نظراً لاصطحاب مصليات عدداً كبيراً من الأطفال الذين يلهون ويلعبون بصوت عالٍ، مطالبة بتدخل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لوضع ضوابط لاصطحاب الأطفال وقت الصلاة.

محطات

يلح موظفون في محطات للتزود بالوقود على السائقين لشراء زيوت مرتفعة الأثمان، بدعوى أنها مفيدة لمحركات المركبات، الأمر الذي يزعج بعض المتعاملين مع هذه المحطات، مطالبين بالتوقف عن هذا السلوك.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com